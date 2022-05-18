Госполиция возбудила три административных дела против депутата Сейма Лочмеле в связи с ее действиями 10 мая

Государственная полиция инициировала три дела об административных нарушениях 10 мая у памятника в парке Победы и в связи с активностью в соцсетях против депутата Сейма от "Согласия" Регины Лочмеле. В свою очередь, комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям решила 18 мая возбудить дело о деятельности Лочмеле в связи с тем, что она якобы призывала нарушать 9 и 10 мая ограничения, установленные Законом о дне памяти жертв в Украине.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Три возможных нарушения Лочмеле



Депутат Янис Иесалниекс (Национальное объединение), обратившийся в комиссию Сейма с заявлением, призвал дать оценку действиям Регины Лочмеле. Парламентарий указал, что в соответствии с законом в этом году в Латвии 9 мая было объявлено, днем ​​памяти погибших в Украине, и весь день были запрещены любые массовые развлечения и празднества.

Также в Законе "О безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий" указано, что подобные мероприятия запрещается проводить ближе 200 метров от любого памятника, прославляющего победу и память Советской армии или ее воинов на территории Латвии.

Иесалниекс считает, что из некоторых записей Лочмеле в социальных сетях следует, что 9 и 10 мая этого года депутат от "Согласия" не только нарушила вышеупомянутые правовые нормы, но и призвала своих подписчиков к их нарушению.

В заявлении также сказано, что 10 мая Лочмеле на своем профиле в Facebook разместила фотографии, на которых видно, что она на протяжении дня с разными людьми принимает участие в мероприятии у памятника, находясь ближе чем в 200 метрах от монумента.

В свою очередь, заместитель начальника Государственной полиции Андрис Зеллис сообщил, что в отношении Регины Лочмеле возбуждено в общей сложности три дела об административных правонарушениях, но все они расследуются и решения еще не приняты.

По словам Зеллиса, один процесс был возбужден в связи с тем, что Лочмеле пела песни у памятника в парке Победы 10 мая, что, учитывая конкретное место и распространенный призыв Службы государственной безопасности (СГБ), считается прославлением военной агрессии России.

Второе дело Госполиция инициировала в связи с размещенным 10 мая на странице Лочмеле в Facebook приглашением прийти в парк Победы и возложить цветы. При этом депутат, возможно, нарушил установленный законом запрет на проведение шествий, митингов и пикетов.

Третье дело об административном правонарушении было возбуждено за возможное нарушение закона, когда Лочмеле находилась ближе 200 метров от памятника на несанкционированном мероприятии, хотя закон это запрещает.

Депутат отвергает обвинения



По словам самой Регины Лочмеле, 9 и 10 мая возложение цветов, что подтвердила Государственная полиция, запрещено не было. Распространенный 9 мая призыв не приходить 9 мая к памятнику оппозиционный депутат охарактеризовала как "явно идеологичный и содержащий интепретацию закона".

"Цитируемые Иесалниексом нормы закона относятся к мероприятиям, хотя я могу свидетельствовать, что 9 и 10 мая в парке не было ни одного мероприятия. В парке каждый человек каждый мог не только находиться, но и гулять. Ни один закон не ограничивает передвижение людей", — сказала Лочмеле.

10 мая, по словам депутата уже, не было днем памяти жертв Украины. Лочмеле заявила, что возложение цветов 10 мая не было организованным мероприятием, а было "стихийным действием", эмоциональной реакцией на то, что 10 мая с использованием трактора были убраны цветы, возложенные 9 мая.

В сети Facebook Регина Лочмеле написала, что ей может грозить за вменяемые нарушения: "Грозит ли мне все это лишением депутатского мандата, отвечаю: нет, не грозит. Штрафы до 350 евро по каждой из статей и "отлучение" максимум от 6 пленарных заседаний".