Госполиция задержала в Тукумсе Алдиса Гобземса (ДОПОЛНЕНО в 12.59)

В понедельник сотрудники Госполиции задержали в Тукумсе депутата Сейма Алдиса Гобземса. Во время задержания были использованы наручники.

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На размещенном в соцсетях видео видны кадры, как парламентария сажают в полицейскую машину в отделение для задержанных. Перед задержанием Гобземс оказывал сопротивление в машине, а также несколько минут затем уворачивался от стражей порядка.

Утром 6 декабря Алдис Гобземс прибыл в Тукумс на специальном автобусе для проведения акции протеста против властей.

В управлении по связям с общественностью Государственной полиции сообщили, что в понедельник в Тукумсе был констатирован несанкционированный митинг, что является нарушением закона о митингах, шествиях и пикетах.

На месте происшествия сотрудники полиции призвали организатора мероприятия немедленно прекратить административное правонарушение, но лицо отказалось это сделать. Следовательно, в соответствии с законом об административной ответственности лицо было задержано и доставлено в отделение полиции для получения объяснений, сообщили в полиции.

Задержать человека в этом случае можно не более чем на четыре часа. Срок задержания лица исчисляется с момента фактического задержания.

При этом полиция сообщила, что на месте происшествия имели место нарушения правил эпидемиологической безопасности, потому что на улице собралось более 20 человек.

Ограничение свободы депутата, в том числе задержание в административном порядке, может быть осуществлено только с согласия Сейма, сообщила LETA руководитель Юридического бюро Сейма Латвии Дина Мейстере.

Статья 29 Конституции предусматривает, что депутат парламента не может быть арестован, подвергнут обыску или его личная свобода может быть ограничена иным образом без согласия Сейма. Депутата Сейма можно арестовать, если он был пойман на совершении преступления.

Гобземс предполагал в ближайшие дни провести встречи в Талси, Вентспилсе и Лиепае, а 13 декабря рекламировал акцию у Рижского замка.

В этом году Госполиция несколько раз оштрафовала Гобземса за несанкционированные акции протеста против обязательной вакцинации.

Smalkā tūre noslēgusies.

Tas arī viss.

Smalkais būrī

Paldies @Valsts_policija ,

Paldies @Valsts_drosiba !

Īsta Ziemassvētku dāvana! ❤️ pic.twitter.com/HkXFxr5lyH — Cardinalis Ravus (@CardinalisRavus) December 6, 2021

(Informācija tiks papildināta.)