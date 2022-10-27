Госполиция закроет доступ к двум советским памятникам в Даугавпилсе

Госполиция приняла решение о закрытии доступа к обоим советским памятникам в Даугавпилсе, свидетельствует опубликованная в официальном издании Latvijas Vēstnesis информация.

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Сегодня, 27 октября, в дополнительном выпуске официального издания Latvijas Vēstnesis была опубликована информация о запрете допуска к памятникам в Даугавпилсе, на улице 18 ноября и в сквере Славы на улице Таутас и на прилегающей к ним территории. Доступ к памятникам будет закрыт в воскресенье, 30 октября, и в понедельник, 31 октября.

С воскресенья, 30 октября, с 22 часов до 9 часов понедельника, 31 октября, будет запрещен допуск лиц к памятнику солдатам 360-й стрелковой дивизии Красной армии в Даугавпилсе, расположенном на улице 18 ноября. Также будет запрещено подходить к памятнику воинам советской армии в сквере Славы на улице Таутас и к прилегающей к нему территории от улицы Елгавас до улицы Гродняс.

Кроме того, с 22 часов воскресенья до 9 часов понедельника будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на участке улицы Таутас от улицы Гродняс до улицы Елгавас, и на участке улицы Гродняс от улицы 18 ноября до улицы Таутас, а также на участке улице Елгавас от улицы Таутас до улицы 18 ноября.

Оба памятника включение в список подлежащих демонтажу прославляющих советский и нацистский режим объектов под порядковыми номерами "59" и "60".

Существование данных объектов вызвало столкновение мнений среди жителей Латвии, так как отражает разное понимание прошлого или противоположную интерпретацию истории. Часть латвийского общества, живущая под влиянием российских СМИ, воспринимает их как символ победы СССР во Второй мировой войне. В свою очередь, другая часть общества воспринимает эти памятники как символ советской оккупации, который напоминает о преступления тоталитарного коммунистического режима, говорится в пояснении решения полиции.

С 9 мая при обеспечении общественного порядка и безопасности на территории объектов сотрудники Госполиции и Даугавпилсской муниципальной полиции регулярно пресекали нарушения закона, в том числе попытки собираться на объекте и участвовать в несанкционированных пикетах, находиться там с символикой, прославляющей военную агрессию и военные преступления, а также невыполнения законных требований стражей порядка.

Решение о закрытии территории необходимо для достижения правовой цели — немедленного предотвращения угрозы безопасности, жизни, здоровью и защите имущества лиц, которая причиняет или с высокой степенью достоверности может причинить существенный ущерб интересам общественной безопасности, и предотвращения возможные провокаций и обострений, а также максимального предотвращения нарушений законодательства, отмечают в Госполиции.