Госпошлина для граждан РФ и РБ для подачи заявление на ВНЖ будет 150 евро
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Правительство в среду поддержало поправки, предусматривающие, что граждане России и Беларуси будут платить госпошлину 150 евро за решение министра при рассмотрении документов на временный вид на жительство.

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В сентябре этого года Сейм принял поправки к Закону об иммиграции. В них говорится, что решение о выдаче ВНЖ гражданам России и Беларуси будет принимать министр внутренних дел, и решение будет положительным в том случае, если это соответствует интересам Латвии или международным правовым нормам, а также если это связанно с соображениями гуманности.

В связи с этим было необходимо пополнить правила и предусмотреть госпошлину за решение министра о рассмотрении документов.

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