Госсекретарь МВД объяснил, что будет за проезд в общественном транспорте без маски

С 12 мая все пассажиры общественного транспорта во время поездки должны прикрывать нос и рот защитной маской, шарфом или платком. В первые дни введения правила многие его не соблюдали. Госполиция сообщила, что рейды в транспорте делать не будет. Но наказание возможно, утверждает госсекретарь МВД Дмитрий Трофимов, который пришел в передачу "Действующие лица" на LR-4 к ведущей Валентине Артеменко и журналисту портала Delfi Кристины Худенко.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке Centrālā laboratorija.

Госполиция объявила, что надеется на ответственность жителей. "Цель этого правила — в первую очередь, достучаться до разума, чтобы люди задумались о личной безопасности в закрытом пространстве… Оштрафовать — не самоцель, — сообщил Дмитрий Трофимов. — Если кто-то из пассажиров позвонит в государственную или муниципальную полицию, то она вынуждена будет реагировать. Каждый случай будет рассматриваться индивидуально. Прежде всего работник полиции будет призывать к соблюдению норм и разъяснять их важность. Если будет злостное нарушение и неповиновение, тогда возможно решение о наложении штрафа".

Дмитрий Трофимов пояснил, что по звонку пассажира сотрудник полиции может встретить нарушителя на остановке. Если слова не помогают — последует наказание. Как ранее сообщалось, штраф за несоблюдение правил чрезвычайной ситуации — до 2000 евро.