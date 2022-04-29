Госслужба леса предупреждает: с понедельника начинается пожароопасный сезон

С понедельника, 2 мая, в лесах на всей территории Латвии начнется пожароопасный период, сообщили агентству LETA в Государственной службе леса.

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Каждый житель должен будет соблюдать требования пожарной безопасности при пребывании в лесу, например, запрещается движение автотранспорта по лесу и болоту вне дорог, разведение костров разрешается только в специально оборудованном месте.

Начало и конец пожароопасного периода устанавливает Государственная служба леса с учетом погодных условий. По мере того как погода становится теплее и суше, пожароопасность в лесу существенно возрастает.

В службе указали, что наиболее частой причиной лесных пожаров является преднамеренное, неосознанное или неосторожное обращение людей с огнем.

Находясь в лесу и на болоте, запрещается бросать горящие или тлеющие спички, окурки или другие предметы, жечь костры, кроме как в специально оборудованных местах, оставлять костры без присмотра, сжигать мусор, ездить по лесу и болоту на механических транспортных средствах вне дорог, а также совершать любые другие действия, которые могут привести к возникновению пожара.

Несоблюдение данных запретов и ограничений может повлечь за собой административную, гражданско-правовую, а также уголовную ответственность.

Лесозаготовителям с понедельника будет разрешено сжигать порубочные остатки только с письменного разрешения Государственной службы леса.

Лесовладельцы должны следить за тем, чтобы лесные дороги и тропы были свободны от поваленных деревьев и кустов: для того, чтобы в случае необходимости пожарная техника могла свободно перемещаться.

Государственная служба леса тушит все лесные пожары независимо от принадлежности леса. После ликвидации пожара обязанностью владельца является надзор за местом пожара.

В этом году Государственная служба леса зарегистрировала уже 83 лесных пожара. Общая площадь выгоревших лесных угодий составляет 100,1 гектара, в ее входят и молодые насаждения — 42,1 гектара.