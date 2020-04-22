Госслужба среды: из-за коронавируса люди стали больше мусорить

Из-за чрезвычайной ситуации латвийцы больше времени проводят на природе и, как следствие, больше мусорят и больше сообщают о том, что намусорили другие. Через мобильное приложение Госслужбы среды (VVD) получено рекордное количество сообщений о загрязнении окружающей среды.

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В 2020 году через приложение уже отправлено в три раза больше уведомлений, чем в 2019. 28% из них переданы самоуправлениям, 28% — компании Rīgas meži, 26% — Latvijas Valsts meži, 18% — Управлению по защите природы. Большая часть нарушений зафиксирована в Риге и Рижском районе.

В основном это бытовой мусор и отходы, которые появились в результате работы малых предприятий — например, шины из автосервиса.

Нередко после покупки недвижимости новые хозяева стараются избавиться от старых вещей по как можно более низкой цене, и находят такие компании, которые вывозят их нелегально. Они не довозят мусор до свалки, а выбрасывают, например, в лесу.

VVD призывает самоуправления бороться не только с последствиями, но и с причинами загрязнения окружающей среды: в частности, более жестко контролировать домохозяйства, которые не заключили договор о вывозе мусора или у которых указан очень небольшой объем вывозимого мусора.

Нередко после покупки вторичной недвижимости новые хозяева стараются избавиться от старых вещей по как можно более низкой цене, и находят такие компании, которые вывозят их нелегально. Они не довозят мусор до свалки, а выбрасывают, например, в лесу.