Госслужба среды проверила свыше 160 автосервисов по всей Латвии

С 12 по 13 октября Государственная служба окружающей среды (ГСЭ, VVD) провела кампанию по контролю автосервисов по всей Латвии. Было проверено свыше 160 автосервисов.

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Проведя исследование перед кампанией и сравнив данные с регистром Службы государственных доходов (СГД), был сделан вывод, что 25% автомастерских, вероятно, работают без необходимой регистрации загрязняющей деятельности в СГД.

В рамках контрольной кампании проверки были проведены более чем в 160 автосервисах по всей Латвии. Объектами проверки были выбраны те автомастерские, которые зарегистрировали свою деятельность в СГД, но не получили от СГД разрешения на загрязняющую деятельность. Всего в Государственной экологической службе зарегистрировали свою деятельность 2588 автомастерских.

В рамках кампании VVD реализует принцип "Сначала проконсультироваться!", который предусматривает, что компании будет предоставлено время для устранения нарушения. Но если в ходе проверки выявлены нарушения, связанные со значительным и умышленным ущербом окружающей среде, то этот принцип применяться не будет.

Служба среды четвертый год проводит усиленные проверки автомастерских. Одной из основных задач этого года является привлечение внимания к обращению с опасными отходами и экологически вредными товарами, а также к необходимости регистрации загрязняющей деятельности.

"Повышенное внимание в ходе акции в автосервисах было уделено обращению с бывшими в употреблении шинами, отработанными маслами, масляными фильтрами, аккумуляторами и другими экологически опасными отходами. В прошлом году в рамках контрольной кампании было установлено, что 59% всех проверенных объектов управляются ненадлежащим образом. С учетом энергетического кризиса угар отработанных масел может стать особенно актуальной проблемой в работе автосервисов. При горении шин или смазочных масел выделяются едкие пары, содержащие различные вредные, в том числе канцерогенные вещества. Пары ядовиты при вдыхании, а также оказывают длительное и стойкое воздействие на окружающие растения", — заявила генеральный директор VVD Элита Баклане-Ансберга.

Помимо данных, собираемых при проверках на соответствие работы автомастерских экологическим требованиям, в этом году впервые были использованы анкеты или экспресс-интервью, с помощью которых VVD надеется получить информацию о понимании работниками автомастерских об опасных отходах.