Госсовет по иммунизации: до сих пор неясно, сколько антител нужно для защиты от Covid-19

До сих пор невозможно определить уровень антител, достаточный для защиты от Covid-19, рассказала представитель Государственного совета по иммунизации Шарлотта Конова.

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Как отметила руководитель Государственного совета по иммунизации Даце Завадска, в публичном пространстве все чаще звучат высказывания о необходимости проведения теста на антитела — чтобы убедиться: с течением времени уровень антител для защиты от Covid-19 остается достаточно высоким. "Сейчас время такие тесты не нужны и не дают значимой информации", — подчеркивает профессор Завадска.

Пока невозможно определить, достаточен ли конкретный уровень антител для иммунной защиты и насколько долго. Чтобы это стало возможным, важно установить количество конкретных антител (correlate of immune protection), которое надежно подтверждало бы не только достаточность защиты, но и ее устойчивость.

"Для инфекции SARS CoV-2 и болезни Covid-19 это конкретное количество антител еще не определено — ни после болезни, ни после вакцинации", — сказала Завадска.

Она добавила, что эта тема активно изучается на международном и национальном уровне. Латвия также участвует в более крупных исследовательских группах, но пока достаточный уровень антител не удалось установить. Следовательно, никакой тест на антитела не может ответить на вопрос, достаточен ли уровень антител для защиты и как долго.

По словам Завадски, важно понимать, что вызванный вакцинами иммунный ответ и защита являются широкими и включают как ответ антителами, так и клеточный иммунитет. Уменьшение количества антител на периферии или в образце крови, взятом из вены, не отражает истинного ответа антител на вирус, так как защита обеспечивается комбинацией обоих типов иммунного ответа. Защита, обеспечиваемая клетками, по данным исследований, стабильна в течение как минимум шести месяцев и более после первичной вакцинации.

"Зарегистрированные вакцины от Covid-19 продолжают обеспечивать хорошую защиту от госпитализации, тяжелого течения заболевания и смерти, в том числе в различных профессиональных группах", — подчеркнула Завадска.