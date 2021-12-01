Госсовет по иммунизации одобрил вакцинацию детей в возрасте 5-11 лет (ДОПОЛНЕНО)
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Государственный совет по иммунизации поддержал сегодня вакцинацию от Covid-19 детей от 5 до 11 лет. При этом было подчеркнуто, что до сих пор важнейшим аспектом остается вакцинация пожилых людей и лиц из группы риска.

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Принимая во внимание имеющуюся в настоящее время научную информацию, ГСИ в целом поддерживает вакцинацию против Covid-19 детей в возрасте от 5 до 11 лет, но особенно рекомендует ее детям из группы риска с высокой вероятностью протекания Covid-19 в тяжелой форме. К ним относятся дети с онкологическими заболеваниями, ожирением, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и другими хроническими заболеваниями органов. Дети с этими и другими нарушениями здоровья, как и взрослые, подвергаются повышенному риску, и вакцина, зарегистрированная для этой возрастной группы, может помочь предотвратить заражение и облегчить потенциально тяжелый ход заболевания Covid-19.

Европейское агентство лекарственных средств (ЕАЛС) зарегистрировало вакцину Pfizer/BioNTech для вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет. Это было сделано на основании оценки данных исследования, которые показали, что преимущества вакцинации против Covid-19 для этой группы населения перевешивают риски. В исследовании приняли участие 3082 ребенка.

ГСИ прогнозирует, что детские вакцины в Латвии могут быть доступны в конце декабря, вакцинацию первой дозой можно будет начать в конце месяца или в начале января, и этого уже будет достаточно для возникновения первого иммунного ответа. Введение второй дозы ГСИ рекомендует детям через три месяца после первой. Детям с высоким уровнем иммуносупрессии требуются три дозы для полного курса вакцинации.

Эксперты ГСИ считают, что из-за отсутствия информации о новом штамме коронавируса омикрон детям рекомендуется для начала ввести одну дозу вакцины, а вторую прививку делать с более длительным интервалом, оптимально — через три месяца.

"Через три месяца будет доступна более детальная информация о штамме омикрон, а также адаптированных под него вакцинах, которыми, возможно, можно будет воспользоваться для второй дозы. Однако, если по какой-либо причине ребенку понадобится ввести вторую дозу уже в ближайшее время, это допустимо в соответствии с регистрационной информацией вакцины", — пояснил член ГСИ, профессор Уга Думпис.

"Дети должны получать соответствующую возрасту форму вакцины, независимо от их роста или веса. Для детей доза в три раза меньше, чем для взрослых, а вакцина расфасована в специальные флаконы с оранжевой крышкой, чтобы избежать риска ошибки и не ввести ребенку более высокую дозу, чем предусмотрено. Поэтому ГСИ выступает против использования взрослой формы вакцины для детей путем извлечения из нее необходимого объема", — сказала Завадска.

Доза должна зависеть от возраста ребенка в день вакцинации, т.е. если ребенок получает первую дозу в 11 лет, а вторую — в 12 лет, обе дозы вакцины должны быть "детскими", т.е. объемом 10 мкг (оранжевая крышка). Если ребенок в возрасте от 5 до 11 лет случайно получает дозу 30 мкг (для подростков/взрослых) в качестве первой дозы, вторая доза должна составлять 10 мкг не ранее чем через 21 день или с интервалом в три месяца. После этого основной курс вакцинации считается завершенным.

Если ребенок в возрасте от 5 до 11 лет случайно получает вторую дозу в 30 мкг (для подростков/взрослых), его также следует считать завершившим первичную иммунизацию.

"Как и для взрослых, для детей работает следующий механизм: если ребенок когда-либо был инфицирован Covid-19 и имеет зарегистрированный положительный результат теста на вирус, эта информация хранится в базе данных Национальной службы здравоохранения, и ребенок получит действующий сертификат после получения одной дозы вакцины. С медицинской точки зрения детям, уже перенесшим Covid-19, для полной защиты достаточно одной дозы", — пояснила Завадска.

Ожидаемые реакции на прививку против Covid-19 у детей очень похожи на те, которые наблюдаются у подростков и взрослых, и описаны в инструкции по применению вакцины: это возможное повышение температуры тела, реакция в месте укола, озноб, усталость. Побочные эффекты обычно исчезают в течение нескольких дней.

Серьезные проблемы со здоровьем после вакцинации Covid-19 возникают редко. У подростков и молодых людей после вакцинации вакциной Pfizer/BioNTech в редких случаях сообщалось о миокардите — воспалении сердечной мышцы, а также перикардите — воспалении внешней оболочки сердца, однако случаи миокардита или перикардита не были зафиксированы в рамках клинического исследования у детей в возрасте от 5 до 11 лет. В то же время, как отметила Завадска, количество участников исследования было недостаточным для оценки риска миокардита.

Вакцины против Covid-19 можно вводить как детям, так и взрослым одновременно с другими вакцинами, включая вакцину против гриппа.

Специалисты ГСИ отмечают, что серологическая проверка или тест на антитела для оценки вероятности инфицирования SARS-CoV-2 в прошлом не требуется для принятия решения о начале первичной вакцинации: прививаться стоит вне зависимости от уровня антител.

Как сообщалось ранее, 25 ноября ЕАЛС одобрило использование вакцины Pfizer/BioNTech для детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Заключение ЕАЛС направлено в Европейскую комиссию, которая примет окончательное решение о регистрации препарата на территории всех государств-членов ЕС.

Вакцина Comirnaty до сих пор была разрешена для вакцинации детей с 12 лет и взрослых.

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Pfizer/BioNTech SARS Вакцинация
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