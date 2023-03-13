Госсовет по иммунизации призывает заменить нынешнюю пневмококковую вакцину на новую

Государственный совет по иммунизации требует срочно заменить пневмококковую вакцину, так как широко используемая вакцина против пнеймококковой инфекции недостаточно защищает детей и взрослых. Кроме того, в прошлом году от этой инфекции умер полностью привитый ребенок, сообщила член Госсовета по иммунизации Инга Акментиня-Смилдзиня, которая также является руководителем организации "Фонд для мам и пап" (Fonds mammām un tētiem). Об этом пишет LSM.lv.

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Пневмококковая вакцина включена в латвийский календарь вакцинации с 2010 года, поскольку пневмококковая инфекция имеет высокие показатели заболеваемости и смертности, кроме того, заболевание не только трудно распознать, но и вылечить.

В последние годы используется 10-валентная вакцина, однако Госсовет по иммунизации неоднократно призывал Министерство здравоохранения и Национальную службу здравоохранения заменить нынешнюю вакцину на такой препарат против пневмококковой инфекции, который обеспечивает более широкую вакцину.

"Нужно срочно менять используемую на данный момент в Латвии 10-валентную пневмококковую вакцину, которая включена в нынешний календарь! Нынешняя вакцина не предоставляет максимальной защиты против пневмококковой инфекции, в результате из-за пневмококка на данный момент тяжело болеют и даже умирают как вакцинированные дети, так и люди пенсионного возраста, которые являются основными группами общества, подверженными пневмококковой инфекции", — подчеркнула глава Госсовета по иммунизации Даце Завадска.

Срочное рассмотрение вопроса со стороны Госсовета по иммунизации обусловлено тем, что данные SPKC показывают, что в настоящее время в Латвии быстро распространяются такие пневмококковые серотипы, против которых 10-валентная вакцина не обеспечивает защиты.

На заседании были рассмотрены последние показатели заболеваемости и смертности от инвазивной пневмококковой инфекции. В начале 2022 года умер один пациент, госпитализированный в Детскую клиническую университетскую больницу (BKUS) с инвазивной пневмококковой инфекцией. Это произошло именно из-за пневмококковой инфекции, вызванной 3-м серотипом.

Ребенка прививали от пневмококковой инфекции, но 10-валентной вакциной, которая не обеспечивает защиты от 3-го серотипа.

Во втором случае полностью привитому пациенту пришлось длительное время находиться в реанимационном отделении, где ребенок был переведен на искусственную вентиляцию легких, а затем переведен в стационарное пульмонологическое отделение. Кроме того, то, что произошло в этом случае, было связано с доказанной и вызванной 3-м серотипом тяжелой пневмонией и бактериальным сепсисом.

"Мы бросаем деньги на землю, потому что предыдущую вакцину не меняют на новую, которая защищает детей от многих других серотипов пневмококка", — подчеркнула член Госсовета по иммунизации, профессор Анита Виллеруша.

Хотя информация о смерти привитого ребенка не была обнародована, Завадска пояснила LSM.lv, что эта проблема обсуждалась как с Минздравом, так и с такими учреждениями, как SPKC и Национальная служба здравоохранения с 2018 года. Кроме того, последней каплей стали данные, собранные SPKC о заболевших и умерших в прошлом году — с 2012 года почти треть случаев инвазивной пневмококковой инфекции была вызвана серотипами 19А и 3, против которых широко применяемая в настоящее время вакцина не дает защиты. И этот серотип инфекции плохо поддается лечению, поскольку нечувствителен к большинству антибиотиков.

Завадска также подчеркнула, что имеющиеся данные о заболеваемости пневмококковой инфекцией — это только видимая часть айсберга, потому что эту инфекцию сложно уловить и доказать с помощью анализов. Кроме того, официальные данные поступают только из университетских клиник. Поэтому в целом количество заболевших однозначно выше, признала профессор.

Также от пневмококковой инфекции умирают люди старшего поколения. Завадска пояснила, что эффект доказан на мировом уровне — комплексная вакцинация детей защищает и пожилых людей.

Определенное впечатление оставила и пандемия Covid-19 — растет заболеваемость другими инфекциями, в том числе пневмококковыми. Вероятно, сейчас ожидается больше случаев, чем раньше.

Глава Госсовета по иммунизации также подчеркнула, что в мире доступны более эффективные вакцины. Однако у совета нет оценок затрат на замену вакцины.

В феврале Госсовет по иммунизации встретился с министром здравоохранения Лигой Меньгелсоне, чтобы объяснить ситуацию и необходимость срочной замены вакцины.