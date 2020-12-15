Госучреждения составят список услуг, которые должны остаться в случае локдауна
Foto: LETA

Госучреждениям поручено составить списки услуг, которые обязательно должны быть сохранены в случае тотального локдауна, рассказала на заседании Комиссии Сейма по бюджету и финансам (налогов) представитель Министерства юстиции Ивета Бринума.

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Комиссия дискутировала о том, могут ли люди в случае тотального локдауна соблюдать свои предусмотренные Конституцией права создавать партии и общества, в том числе обращаться к нотариусу, чтобы создать партию.

По словам Бринумы, госучреждениям поручено составить список критически необходимых услуг на случай тотального локдауна, который может быть введен на сравнительно короткое время — одну или две недели.

15 декабря правительство и Совет по кризисному управлению будут рассматривать введение дополнительных ограничений, поскольку ситуация в больницах приближается к критической. Ограничения могут быть установлены как минимум на время праздничной недели.

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