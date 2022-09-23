Государственная поддержка в энергокризис — ответы на главные вопросы

Государство приняло закон, призванный частично компенсировать расходы, которые жители Латвии понесут в результате резкого скачка цен на энергоресурсы. Министерство благосостояния отвечает на самые популярные вопросы жителей о механизмах компенсации.
Жилищное пособие
Чтобы сделать жилищное пособие более доступным, в период с 1 сентября 2022 года по 30 апреля 2023 года будет применяться коэффициент 3. Что это означает?
Повышенные коэффициенты дают право на жилищные пособия и позволяют сохранять больше средств для оплаты ежедневных расходов людям, которые живут одни или семьям из нескольких человек, в том числе средства на покупку продуктов питания. Увеличение расчетного коэффициента позволит получить это пособие большей группе людей с более высокими доходами, чем раньше.
Простыми словами, жилищное пособие в своем самоуправлении смогут получить те, кто раньше не мог не это рассчитывать, так как их доходы были выше установленного уровня. В результате повышения коэффициента порог гарантированного минимального дохода для расчета жилищного пособия теперь составит 327 евро для первого или единственного человека в домохозяйстве и 228 евро для остальных лиц в домохозяйстве (До сих пор он был 272 евро для первого или единственного члена домохозяйства и 190 евро для остальных членов домохозяйства).
• Члены семьи, задекларированные в Риге и проживающие по задекларированному адресу;
• Сбережения семьи не превышают 272 евро;
• Наличие не более одного автомобиля (если в семье есть дети, то не более двух моторизованных транспортных средств);
• Имеют в собственности не более пяти гектаров земли и небольшое количество хозяйственных построек;
•После оплаты счетов остается менее 327 евро на первого члена семьи и 228 евро на каждого последующего человека;
• Если нет противоречий с другими ограничениям, установленные законодательством*;
Все, чем может владель семья для того, чтобы претендовать на получение жилищного пособия, определено в статье 36 части первой пункта 2 Закона о социальных услугах и социальной помощи.
В соответствии с законодательством, учитываются следующие расходы (не превышающие установленные законом):
• арендная плата;
• плата за обслуживание жилья;
• отопление;
• холодная и горячая вода;
• электричество;
• природный газ;
• канализация или асенизация;
• плата за бытовые отходы;
• услуги связи и Интернет;
• расходы на установку и поверку счетчиков воды.
Нормативы определены в обязательных правилах Рижской думы "О признании домохозяйств нуждающимися или малообеспеченными и пособиях по социальной помощи в Рижском городском самоуправлении". Например, потребление горячей воды на человека составляет до трех кубометров воды в месяц, а если потребление выше, оно не будет включено в оправданные расходы.
Как можно будет получить это пособие?
Чтобы получить жилищное пособие, необходимо обратиться в социальную службу своего муниципалитета с заявлением. Работники социальной службы в информационной системе самоуправления электронно подготовят декларацию о прожиточных средствах на основе имеющихся у самоуправления и государства данных.
Важно! Рижане могут подать заявление электронно на портале государственных услуг latvija.lv через эту форму. Также можно подать документы, подписав электронной подписью и отправив на адрес электронной почты soc@riga.lv
Чтобы самоуправление могло оценить доходы и сбережения членов домохозяйств, к заявлению нужно приложить выписки с банковских счетов всех совершеннолетних членов домохозяйства за последние три месяца, а для трудоспособных лиц — информацию о доходе — чистом доходе ("на руки") от работодателя или хозяйственной деятельности за последние три месяца, а также все счета за один месяц, связанные с расходами на жилье (включая счет за телефон и интернет).
Например, если вы обращаетесь в социальную службу в октябре, нужно предоставить все счета, которые необходимо было оплатить в сентябре (можно уже оплаченные). Жилищное пособие будет рассчитываться на следующие три или шесть месяцев, в зависимости от состава домохозяйства.
Пособие на жилье рассчитывается путем применения суммы гарантированного минимального дохода (GMI), установленной в стране.
После оплаты жилищных расходов у домохозяйства на руках должен оставаться установленный государством GMI, размер которого в настоящее время составляет 327 евро на первого или единственного члена домохозяйства и 228 евро на каждого последующего члена домохозяйства.
Пособие на жилье = сумма порогов GMI для домохозяйства (327 евро на первое лицо + 228 евро на каждого последующего человека) + фактические расходы на жилье - общий доход домохозяйства.
Пример 1
Для одинокого пенсионера с пенсией 400 евро сумма коммунальных платежей составляет 200 евро, из которых 160 евро соответствуют нормативам.
Жилищное пособие составит 327 + 160 – 400 = 87 евро.
Пример 2
В семье двое взрослых и двое детей, общий доход 1300 евро, коммунальные платежи 500 евро, из которых 450 евро соответствуют норме.
Жилищное пособие составит 327 + 3*228 + 450 – 1300 = 161 евро.
Пример 3 (когда пособие не положено)
Для одинокого государственного служащего заработная плата составляет 800 евро, коммунальные платежи 300 евро, что не превышает установленного законом предела.
Жилищное пособие составит 327+300-800=-173 евро. Это означает, что после оплаты расходов на жилье доход превышает порог GMI, и пособие не полагается.
Важно! Новый порог GMI будет автоматически применяться к расчету жилищного пособия для тех домохозяйств, которым жилищное пособие было предоставлено до 1 октября и декларация о прожиточных средствах все еще действительна. Им новое заявление подавать не нужно!
Если расходы на жилье существенно увеличатся в тот период, пока действует декларация о прожиточных средствах, можно представить документы, подтверждающие расходы на жилье, и социальная служба произведет перерасчет размера жилищного пособия. В случае, если соцслужба будет очень загружена, перерасчет жилищного пособия, назначенного за период с 1 октября 2022 года по 31 мая 2023 года, проведут после окончания отопительного сезона 2022/2023 года, но не позднее 30 июня 2023 года.
Выплата таких пособий станет большой финансовой нагрузкой для самоуправлений, поэтому законом предусмотрено софинансирование самоуправлений только 50% от фактических расходов на жилищное пособие.
Если в период до 30 апреля доходы человека увеличиваются, означает ли это, что теряется пособие?
Размер пособия рассчитывается как разница между суммой гарантированного минимального дохода домохозяйства, умноженной на коэффициент, и расходами на жилье и общим доходом домохозяйства, указанным в нормативных актах.
Материальную ситуацию оценивают и выделяют пособия социальной поддержки:
- На три календарных месяца, если в домохозяйстве есть хотя бы один человек трудоспособного возраста;
- На шесть календарных месяцев, если в домохозяйстве нет ни одного человека трудоспособного возраста (например, пенсионеры), или если к этому человеку относятся исключения;
- На один календарный месяц, если доходы домохозяйства не превышают установленные пороги, но констатировано несоответствие какому-то из критериев.
Социальная служба самоуправления проводит переоценку материального положения домохозяйства и пересматривает решение о размере пособий по социальной помощи и в том в случае, если материальное положение домохозяйства ухудшается или происходят каике-либо изменения в социальном положении.
Важно! Жилищное пособие предоставляется домохозяйству в том месяце, когда получено заявление лица. Завяление может рассматриваться до 40 дней.
Поддержка лиц с инвалидностью, пожилых и потерявших кормильцев
Ожидается ли особая поддержка для пожилых людей, лиц с инвалидностью или потерявших кормильца?
Да, с 1 ноября этого года до 31 мая 2023 года этим людям будет предоставляться специальное пособие в размере 30 евро, в случае, если размер пенсии, компенсации или пособия государственного социального страхования не превышает 300 евро в месяц.
Пособие в размере 20 евро в месяц предоставляется, если размер пенсии, компенсации или государственного пособия социального обеспечения составляет от 301 до 509 евро в месяц, а пособие в размере 10 евро в месяц — если размер пенсии, компенсации или государственного пособия по социальному обеспечению составляет от 510 до 603 евро в месяц.
В том случае, если размер пенсии по старости составляет, например, 300,94 евро, то центы после запятой отбрасываются и человеку будет выплачиваться государственное пособие в размере 30 евро в месяц.
Государственное пособие в размере 30 евро назначается и выплачивается проживающим в Латвии лицам, которые получают назначенную Латвией надбавку к семейному государственному пособию на детей с инвалидностью.
Кто может претендовать на это пособие?
Это государственное пособие назначается и выплачивается проживающим в Латвии лицам, которым в период с 1 ноября 2022 года по 31 мая 2023 года в Латвийской Республике назначили пенсии по старости, инвалидности или в связи с потерей кормильца, в том числе:
- досрочные пенсии;
- специальные государственные пенсии;
- трудовые пенсии лицам, достигшим возраста, необходимого для назначения пенсии по старости, но не получающие пенсию;
- получатели трудовой пенсии, не достигшие возраста, необходимого для назначения пенсии по старости, но имеющие определенную инвалидность.
Право на господдержку также имеют получатели пособия за потерю трудоспособности или компенсации за потерю кормильца, а также получатели государственных пособий по социальному обеспечению.
Этим людям нужно будет подавать заявление?
Нет, это будет происходить автоматически вместе с получаемой пенсией, компенсацией или национальным социальным пособием. Государственное агентство социального страхования (VSAA) будет выплачивать пособия без заявления лицам, которые получают услуги, находящиеся в ведении агентства.
Заявление нужно будет подавать, если лица с инвалидностью получают трудовую пенсию Минобороны — тогда нужно будет подать заявление на назначение пособия в Минобороны.
Выплата пособия начнется в ноябре 2022 года — его бесплатно доставят по адресу, указанному получателем, или перечислят на счет кредитного учреждения Латвийской Республики или системы почтовых расчетов, куда также зачисляют пенсию, компенсации или государственное пособие социального обеспечения.