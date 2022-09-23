Государственная поддержка в энергокризис — ответы на главные вопросы

Важно! Новый порог GMI будет автоматически применяться к расчету жилищного пособия для тех домохозяйств, которым жилищное пособие было предоставлено до 1 октября и декларация о прожиточных средствах все еще действительна. Им новое заявление подавать не нужно!

Если расходы на жилье существенно увеличатся в тот период, пока действует декларация о прожиточных средствах, можно представить документы, подтверждающие расходы на жилье, и социальная служба произведет перерасчет размера жилищного пособия. В случае, если соцслужба будет очень загружена, перерасчет жилищного пособия, назначенного за период с 1 октября 2022 года по 31 мая 2023 года, проведут после окончания отопительного сезона 2022/2023 года, но не позднее 30 июня 2023 года.

Выплата таких пособий станет большой финансовой нагрузкой для самоуправлений, поэтому законом предусмотрено софинансирование самоуправлений только 50% от фактических расходов на жилищное пособие.

Если в период до 30 апреля доходы человека увеличиваются, означает ли это, что теряется пособие?

Размер пособия рассчитывается как разница между суммой гарантированного минимального дохода домохозяйства, умноженной на коэффициент, и расходами на жилье и общим доходом домохозяйства, указанным в нормативных актах.

Материальную ситуацию оценивают и выделяют пособия социальной поддержки:

На три календарных месяца, если в домохозяйстве есть хотя бы один человек трудоспособного возраста;

На шесть календарных месяцев, если в домохозяйстве нет ни одного человека трудоспособного возраста (например, пенсионеры), или если к этому человеку относятся исключения;

На один календарный месяц, если доходы домохозяйства не превышают установленные пороги, но констатировано несоответствие какому-то из критериев.



Социальная служба самоуправления проводит переоценку материального положения домохозяйства и пересматривает решение о размере пособий по социальной помощи и в том в случае, если материальное положение домохозяйства ухудшается или происходят каике-либо изменения в социальном положении.

Важно! Жилищное пособие предоставляется домохозяйству в том месяце, когда получено заявление лица. Завяление может рассматриваться до 40 дней.

Поддержка лиц с инвалидностью, пожилых и потерявших кормильцев

Ожидается ли особая поддержка для пожилых людей, лиц с инвалидностью или потерявших кормильца?

Да, с 1 ноября этого года до 31 мая 2023 года этим людям будет предоставляться специальное пособие в размере 30 евро, в случае, если размер пенсии, компенсации или пособия государственного социального страхования не превышает 300 евро в месяц.

Пособие в размере 20 евро в месяц предоставляется, если размер пенсии, компенсации или государственного пособия социального обеспечения составляет от 301 до 509 евро в месяц, а пособие в размере 10 евро в месяц — если размер пенсии, компенсации или государственного пособия по социальному обеспечению составляет от 510 до 603 евро в месяц.

В том случае, если размер пенсии по старости составляет, например, 300,94 евро, то центы после запятой отбрасываются и человеку будет выплачиваться государственное пособие в размере 30 евро в месяц.

Государственное пособие в размере 30 евро назначается и выплачивается проживающим в Латвии лицам, которые получают назначенную Латвией надбавку к семейному государственному пособию на детей с инвалидностью.

Кто может претендовать на это пособие?

Это государственное пособие назначается и выплачивается проживающим в Латвии лицам, которым в период с 1 ноября 2022 года по 31 мая 2023 года в Латвийской Республике назначили пенсии по старости, инвалидности или в связи с потерей кормильца, в том числе:

досрочные пенсии;

специальные государственные пенсии;

трудовые пенсии лицам, достигшим возраста, необходимого для назначения пенсии по старости, но не получающие пенсию;

получатели трудовой пенсии, не достигшие возраста, необходимого для назначения пенсии по старости, но имеющие определенную инвалидность.



Право на господдержку также имеют получатели пособия за потерю трудоспособности или компенсации за потерю кормильца, а также получатели государственных пособий по социальному обеспечению.

Этим людям нужно будет подавать заявление?

Нет, это будет происходить автоматически вместе с получаемой пенсией, компенсацией или национальным социальным пособием. Государственное агентство социального страхования (VSAA) будет выплачивать пособия без заявления лицам, которые получают услуги, находящиеся в ведении агентства.

Заявление нужно будет подавать, если лица с инвалидностью получают трудовую пенсию Минобороны — тогда нужно будет подать заявление на назначение пособия в Минобороны.

Выплата пособия начнется в ноябре 2022 года — его бесплатно доставят по адресу, указанному получателем, или перечислят на счет кредитного учреждения Латвийской Республики или системы почтовых расчетов, куда также зачисляют пенсию, компенсации или государственное пособие социального обеспечения.