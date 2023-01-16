Государство может выделить средства в связи с наводнением в Екабпилсе

В дальнейшем планируется выделение средств в связи с критической ситуацией в Екабпилсе, сообщил после встречи коалиционных партий премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство").

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"Тогда, когда будет ясно, каким образом мы должны будем помочь финансово, тогда мы, конечно, это сделаем", — заявил глава правительства, подчеркнув, что события в Екабпилсе сейчас находятся в центре внимания всей страны.

Премьер-министр отметил, что хотя уровень воды несколько снизился, ситуация в городе по-прежнему очень критическая и опасная. В таких обстоятельствах политик призывает тех, кто едет посмотреть, что происходит в Екабпилсе, подумать, нужно ли это и стоит ли подвергать себя такой акции опасности. Глава правительства заявил, что если дамба не сможет выполнять свою функцию, сдерживая массу шугу, то находиться в этом месте будет очень опасно для жизни.

Кариньш подчеркнул, насколько важно не мешать работе ответственных служб, и добавил, что тем, кто хочет увидеть это природное явление, не обязательно ехать лично в Екабпилс, так как визуальные материалы доступны удаленно.

Как уже сообщалось, в понедельник, 16 января, в 17.00 уровень воды на Екабпилсской наблюдательной станции был на 8,24 метра выше нулевой отметки. Наивысший уровень воды — 8,92 метра — был достигнут в субботу, 14 января, около 9 часов утра и всего на пять сантиметров был ниже рекорда весеннего половодья 1981 года.

В последние два дня уровень воды в Даугаве возле Екабпилса постоянно, но медленно снижался. Сначала он падал на один сантиметр в час, теперь падает на два сантиметра в час. Река в Екабпилисе по-прежнему полна шуги, движение льда минимально.