Государство начинает оплачивать больничные больным Covid-19 уже с первого дня
Foto: Christian Dubovan / cc

С понедельника, 16 ноября, по 30 июня 2021 года людям, которым выдан лист нетрудоспособности "В" в связи с заболеванием Covid-19 или пребыванием на карантине, государство будет оплачивать больничный с первого дня.

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Такое предложение разработали министерства экономики и благосостояния, чтобы помочь предпринимателям. у которых болеют работники либо коллектив вынужден отправиться на карантин из-за коронавируса.

Если заболевший направлен на тестирование и анализ на Covid-19 окажется положительным, пособие по болезни будет предоставлено с первого дня нетрудоспособности и до момента выздоровления.

Если результат отрицательный, а неплатежеспособность продолжается, то лист нетрудоспособности "В " закрывается на третий день, открывается больничный лист типа А, и пособие по болезни выплачивается в общем порядке.

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LETA

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