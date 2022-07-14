Государство поможет самоуправлениям: украинцам будут предоставлять жилье на срок до 60 дней

В четверг, 14 июля, Кабинет министров одобрил поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины, предусматривающие еще один период поддержки для размещения украинских беженцев на срок до 60 дней.

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Как сообщил ранее министр здравоохранения Даниэль Павлютс, поправки предусматривают изменения в механизме предоставления жилья беженцам, которые потребовала Рига. В тех случаях, когда самоуправление испытывает большую нагрузку с размещением беженцев, помощь по размещению со стороны государства будет продолжаться 60 дней.

Самоуправление может принять решение о размещении гражданина Украины на срок до 60 дней только в том случае, если в данном самоуправлении уже размещено 80% от максимально возможного количества беженцев, и разместить данного беженца в другом самоуправлении невозможно.

Законопроект предусматривает, что государство продолжит предоставлять жилье для беженцев, но не дольше, чем до 31 декабря 2022 года.

Самоуправление не сможет принять решение о размещении граждан Украины на срок до 60 дней в отношении тех граждан Украины, которые были размещены до даты вступления в силу поправок. Такое условие введено для того, чтобы не допустить переселения украинцев с более дешевых на более дорогие места проживания.