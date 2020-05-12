Государство спустя 23 года после талсинской трагедии выплатит компенсацию пострадавшему

Для выполнения приговора суда правительство во вторник постановило выделить Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС) 15 275 евро, чтобы возместить ущерб пострадавшему в талсинской трагедии в 1997 году.

Средства будут выделены из программы на непредвиденные обстоятельства.

Дело поступило в суд 27 февраля 2015 года. В феврале этого года суд Латгальского предместья Риги постановил взыскать с МВД Латвии в лице ГПСС в пользу Мариса Хаселбаумса 15 000 евро за нематериальный ущерб и судебные расходы в размере 375 евро. Суд отклонил иск о взыскании 185 000 евро. 11 марта приговор вступил в законную силу.

Практика судов в делах о талсинской трагедии остается неизменной — истцам присуждались компенсации за моральный ущерб в размере от 30 550 евро до 76 376 евро. Сумма зависела от тяжести увечий и степени инвалидности.

Трагедия в Талси произошла 28 июня 1997 года во время организованного МВД праздника, когда в результате поломки гидравлического подъемника корзина, в которой находились 22 человека, упала с 19-метровой высоты, в результате чего погибли девять детей, а многие получили тяжелые травмы.