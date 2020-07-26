Государство выделит 2,3 млн евро пострадавшим от Covid-19 культурным организациям

Чтобы поддержать предприятия и организации, чья работа связана с проведением публичных культурных мероприятий и была ограничена из-за Covid-19, Государственный фонд капитала культуры (ГФКК) выделит 2,3 млн евро.

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Целевая программа предусмотрена для того, чтобы частично компенсировать культурным организациям расходы для обеспечения непрерывности деятельности, возникшие в период ограничений.

Максимальная сумма для одного юридического лица составляет 5000 евро и относится к расходам за период с 13 марта по 30 сентября.

Компенсация полагается за регулярные ежемесячные платежи, аренду земли и помещений, оплату коммунальных услуг и услуг связи, поддержание ИТ-систем, услуги бухгалтерии и охраны, страхование. Поддержка будет выделена в размере 75% от расходов.

Также компенсация полагается за зарплаты, выплаченные работающим на основании трудового договора, в размере 75% от выплаченной зарплаты, но не более 700 евро.

Заявки и копии документов нужно подавать с 3 по 20 августа и с 1 по 21 октября.