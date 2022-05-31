Государство выделит более полмиллиона евро на организацию лагерей для украинских и латвийских детей

Государство выделит 613 180 евро на организацию летних лагерей для украинских детей и подростков. Такое решение во вторник принял Кабинет министров.

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Предложенное Министерством образования и науки (МОН) решение предусматривает организацию летних лагерей для детей и подростков с целью оказания психоэмоциональной поддержки, способствования овладению латышским языком и интеграции украинских детей-беженцев.

Лагеря планируется организовать для учеников 1-12-х классов, в них приглашают принять участие 50% украинских и 50% латвийских школьников.

В МОН пояснили, что программы лагерей для молодежи будут включать в себя как уроки латышского языка, так и другие виды мероприятий и творческих занятий, которые улучшат навыки коммуникации детей. В то же время, это способ развития эмоциональных навыков и укрепления психоэмоционального благополучия, что важно как для украинских, так и для латвийских детей и молодежи, подчеркнули в ведомстве.

Всего на эти цели выделено 613 180 евро. Эта сумма предусмотрена на участие 4326 детей в лагерях.

В ближайшее время Государственный центр содержания образования (VISC) совместно с органами местного самоуправления реализует запланированные меры поддержки, как путем обращения к учителям и организаторам лагерей, так и путем привлечения детей и молодежи, нуждающихся в поддержке.

Финансирование лагерей будет осуществляться на основе соглашения между VISC и муниципалитетом. Самоуправления при объявлении конкурса для организаторов лагерей имеют право определять критерии и условия оценки предложения в целях обеспечения качества лагеря.

Организатором лагеря могут быть учреждения, основанные муниципалитетами, ассоциации и фонды, общественные организации и другие юридические лица.