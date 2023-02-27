Государство выделит два миллиона евро на ликвидацию последствий наводнения в Екабпилсе
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В понедельник, 27 февраля, партнеры по коалиции концептуально договорились о выделении двух миллионов евро на ликвидацию последствий наводнения в Екабпилсе, заявил на пресс-конференции после собрания правящих партий премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство).

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По словам главы Кабмина, в понедельник партнеры по коалиции встретились с мэром Екабпилса Райвисом Рагайнисом (Латвийская Зеленая партия) и заслушали предоставленную им информацию об устранении последствий наводнения, случившегося в середине января.

Партнеры концептуально договорились о выделении двух миллионов евро из резервных фондов для покрытия счетов за уже проделанную работу.

Также партнеры по коалиции были проинформированы о необходимости выделения дополнительно 12 миллионов евро для более серьезного усиления защиты от возможных будущих наводнений в городе. По словам Кариньша, эти дополнительные работы можно частично покрыть за счет бюджетных средств, но в основном за счет средств Европейского союза.

Председатель фракции "Объединенного списка" в Сейме Эдгар Таварс добавил, что Екабпилс нуждается в дополнительном финансировании, чтобы в ближайшее время укрепить защитную дамбу, возможно, даже расширить ее.

Как уже сообщалось, в середине января уровень воды в Екабпилсе всего на несколько сантиметров отставал от исторически самого высокого показателя, городскую защитную дамбу местами размыло и возникли опасения по поводу ее устойчивости.

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