Государство выплатит 152 290 евро компенсаций за осложнения после вакцинации от Covid-19

Во вторник правительство постановило выделить средства в размере 142 290 евро и 10 000 евро для выплаты компенсаций за два случая причинения вреда здоровью пациентов в результате вакцинации против Covid-19.

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До сентября Государственное агентство лекарств получило 75 заявлений на выплату компенсаций за возможный ущерб здоровью, вызванный побочными реакциями на вакцины. В двух случаях принято решение о выплате компенсаций.

В одном случае компенсация в размере 10 000 евро присуждена за ущерб средней тяжести здоровью пациента, вызванный побочными реакциями на вакцину компании Pfizer.

Во втором случае принято решение о выплате максимальной компенсации в размере 142 290 евро, поскольку было установлено, что вакцинация вакциной AstraZeneca нанесла серьезный ущерб здоровью пациентки, что привело к ее смерти. Компенсация будет выплачена трем наследникам пациентки по 47 430 евро каждому.

Средства на выплату компенсаций будут выделены из бюджетной программы для непредвиденных случаев.