Государство выплатит поддержку латвийцам, которые принимают у себя беженцев

В четверг, 12 мая Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону о поддержке мирных жителей Украины. Теперь жители Латвии, которые безвозмездно предоставляют жилье бежавшим от войны мирным жителям Украины, будут получать финансовую поддержку от государства.

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У физических лиц есть право получить поддержку, чтобы компенсировать расходы, связанные с размещением украинских жителей. Это 100 евро за первого размещенного жителя в месяц и по 50 евро за каждого следующего, но не более, чем 300 евро в месяц за людей, размещенных в одном жилом пространстве.

Чтобы получить поддержку, жителям или их законным представителям нужно в течение 14 рабочих дней с момента принятия жителей Украины подать заявку в том самоуправлении, где находится жилье.

Финансирование выплатят за период длительностью до 90 дней, в соответствии с датой заселения жителя Украины, указанной в заявлении — но не ранее, чем с 1 мая 2022 года.

Закон вступает в силу на следующий день после его публикации.