Готовы ли фары вашего автомобиля к зиме? Советы экспертов

По мере того в Латвии как дни становятся короче, видимость на проезжей части делается все хуже, особенно на тех участках дороги, где нет достаточного освещения. В таких местах единственным спасением является собственное освещение автомобиля, которое должно быть в исправном состоянии.

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Компания Gjensidige Latvia собрала несколько советов, которые помогут вам убедиться, что освещение вашего автомобиля готово к самому темному времени года.

В период, когда вы часто находитесь за рулем транспортного средства в темное время суток, необходимо больше внимания уделить безопасности дорожного движения. Из-за недостаточного освещения вы можете вовремя не заметить уязвимых участников дорожного движения — пешеходов, велосипедистов, самокатчиков — или лесных животных и другие препятствия.

При езде в темное время суток особое внимание следует уделять дистанции между вами и другими участниками дорожного движения. Также необходимо соблюдать разрешенную скорость движения, при необходимости снижая ее в зависимости от состояния дорожного покрытия, погодных условий, особенно при ухудшении видимости в направлении движения.

"При вождении в темноте важно двигаться с приемлемой скоростью и проявлять особую осторожность, а еще важнее хорошо видимая дорога. На плохо освещенных участках дороги ее обеспечивает световой луч от фар вашего автомобиля. Поэтому, прежде чем отправиться в путь, необходимо убедиться в состоянии фар.

Если вы заметили, что фары стали тусклыми или их световой луч недостаточно яркий, это следует своевременно исправить. Чаще всего, если освещение пропало совсем, нужно всего лишь заменить лампочку, и проблема будет решена. Однако причины тусклого освещения могут быть разными, и их необходимо выявить как можно скорее, чтобы безопасно вернуться на дорогу", — объясняет Оскар Станкевичс, старший эксперт по наземным транспортным средствам Gjensidige Latvija в Латвийской группе возмещений.

Пластиковое покрытие фар

Детали фар автомобиля, лампочки, рефлекторы, блоки управления и другие важные детали защищены от внешней среды во время поездки протектором из прозрачного органического стекла, но со временем и под воздействием солнечных лучей оно может пожелтеть, стать непрозрачным, заглушающим лучи света, а также может быть поцарапано камнями, грязью и другим дорожным мусором. Из-за поврежденного стекла фары могут выглядеть тусклыми, даже если работают правильно.

Если нет трещин, то этот протектор из органического стекла можно отремонтировать путем полировки, повторного лакирования или других методов реставрации, чтобы вернуть лучу яркость. Но при его повреждении придется менять эту деталь или даже менять всю лампу.

Электроника автомобиля

Одной из возможных проблем являются провода и их соединения, соединяющие фары с источником электрического тока. Они являются частью электрической цепи, которая подает электричество к фарам, обеспечивая их необходимой мощностью тока.

Если эти провода или соединения повреждены или подверглись коррозии, электричество не может свободно течь, и они должны быть заменены. Хотя стоимость такого ремонта невелика, механику потребуется некоторое время для замены, поэтому важно вовремя обратиться в сервис, чтобы устранить проблему как можно быстрее.

Генератор и его ремень

Если вышеперечисленные детали исправны, то проблема, возможно, находится под капотом автомобиля. Часто может быть виноват и генератор автомобиля либо изношенный ремень генератора. Как убедиться, что проблема именно в генераторе?

О проблемах с генератором часто сигнализирует предупреждающий сигнал на приборной панели автомобиля. Однако бывает и так, что этот предупредительный сигнал не появляется, а аккумулятор заряжается не полностью. При подозрении на неисправность генератора можно провести небольшую проверку в домашних условиях. При включении зажигания фары автомобиля загораются за счет тока, вырабатываемого аккумулятором.

Если свет фар не меняется или даже тускнеет, когда вы заводите автомобиль, возможно, генератор не обеспечивает достаточную мощность, и его следует проверить. Если свет, исходящий от фар, становится ярче, а затем снова тускнеет через произвольные промежутки времени, а также появляется звук скрипящей резины, это может свидетельствовать о том, что следует проверить натяжение ремня генератора или его износ.

Виды освещения — какой лучше в темноте?

Современные автомобили чаще всего оснащаются одним из трех типов освещения – светодиодным, галогенным или ксеноновым. Галогенные лампы являются наиболее распространенными — они недороги и просты в обслуживании. Их желтый свет мягче, но такой тип освещения не самый энергоэффективный.

Светодиодное освещение, с другой стороны, почти не выделяет тепла и преобразует большую часть своей энергии в свет. Это означает, что светодиодное освещение снижает расход топлива автомобиля и выбросы вредных веществ, а также служит дольше, чем галогенные или ксеноновые лампы. Однако, в отличие от ксеноновых или галогенных ламп, диоды в светодиодных лампах не подлежат замене. Замена светодиодных ламп значительно дороже и сложнее.

А вот ксеноновое освещение известно своей яркостью. Оно в три раза ярче галогенных ламп. Ксеноновые лампы имеют большое преимущество перед светодиодными или галогенными. Со временем интенсивность их света постепенно снижается и они не перегорают сразу, что позволяет вовремя запланировать их замену.

Подходящее освещение зависит от ваших собственных потребностей. В темное время суток определенно самыми яркими будут ксеноновые и светодиодные передние фары. Галогенное освещение, если фары в порядке, будет работать так же хорошо, но выгоднее для кошелька. Конечно, яркость света зависит и от качества лампочки. Хотя ксеноновые лампы часто самые яркие, качественная галогенная лампа может светить ярче, чем ксеноновая низкого качества.

Прежде чем менять лампочки, стоит проконсультироваться с механиком, чтобы узнать, каким освещением можно оснастить свой автомобиль. Так вы избежите лишних неожиданностей при техосмотре.

Также перед наступлением самого темного времени года стоит проверить высоту светового луча. Элементы освещения автомобиля могут быть в отличном состоянии, но, если световой луч не отрегулирован должным образом, водитель мало что будет видеть на дороге и будет досаждать другим участникам движения, ослепляя их.