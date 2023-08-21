"Говорим о здоровом питании, а сами не знаем, что едим". Скандал с польским луком в Эстонии отозвался и в Латвии

Сеть магазинов Coop в Эстонии сняла с продажи польский лук, поскольку в нем обнаружены остатки пестицидов, превышающие допустимые нормы ЕС. Продовольственно-ветеринарная служба Эстонии сообщила, что в некоторых оптовых партиях лука из Польши обнаружены остатки двух средств для защиты растений, которые могут оказать негативное влияние на здоровье людей. Об этом сообщает Latvijas Avīze со ссылкой на эстонский новостной портал ERR.

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В общей сложности 16 тонн лука были доставлены в Эстонию через литовского дистрибьютора и продавались во всех магазинах Coop.

Эксперт латвийской Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) Санта Ливиня напомнила, что в ЕС для эффективного и быстрого обмена информацией введена система быстрого оповещения о рисках, связанных с продуктами питания, и из системы не поступало информации о луке с повышенным содержанием остатков пестицидов, который продавался бы в Латвии, поэтому оснований для беспокойства нет.

Однако руководитель ассоциации Latvijas Dārznieks Янис Берзиньш придерживается иного мнения и призывает ПВС активнее следить за рынком, проводя по возможности внеочередные проверки.

"Зачем импортировать лук из Польши, если местные производители уже собирают новый урожай? Некоторые производители говорят, что магазины не берут их продукцию. К сожалению, таково отношение к местным производителям. Я давно настаиваю на том, что продукты на развес должны выставляться в магазинах в упаковке поставщика, и страна происхождения должна быть написана крупными буквами. Мы говорим о здоровом питании, а сами не знаем, что едим", - говорит Берзиньш.

В этом году вновь были случаи, когда нефасованная местная продукция "разбавлялась" импортной, в результате потребители были введены в заблуждение. По данным официальных проверок, латвийские продукты питания являются одними из самых "чистых" в ЕС. В лабораториях стран ЕС были проверены образцы 118 латвийских продуктов, и 87,29% не содержали остатков средств защиты растений, в 12,7% образцов они были в допустимом количестве и ни в одном не был превышен максимально допустимый уровень.