Гранты, пособия, субсидии — и тест вакцины на себе. Главное о Сovid-19 за 10 ноября

Латвии пока не удается сбить волну заболеваемости Covid-19, и Кабинет министров разворачивает программу помощи работникам предприятий, пострадавших от режима чрезвычайной ситуации. Тем временем, редактор Rus.Delfi.lv Анастасия Ефремова рассказывает о том, как выглядят испытания вакцины от Covid-19 изнутри, а портал Delfi обобщает информацию о пандемии Covid-19 за 10 ноября.

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Цифры. За сутки в Латвии выявили 208 новых случаев Covid-19, двое пациентов (возрастные группы 70-75 и 85-90 лет) скончались. Сейчас в больницах страны находятся 309 пациентов, в том числе 15 в тяжелом состоянии. Больше половины новых случаев выявлено в Риге.

В Литве ситуация по-прежнему тяжелая: за сутки 1109 новых случаев, 11 человек скончались. В целом в стране было зафиксировано 26 841 случаев заражения Covid-19, для 221 человека болезнь стала смертельной, еще 75 заразившихся вирусом пациента скончались по другим причинам. В Эстонии за сутки выявлено 128 новых случаев, смертельных случаев нет. С начала пандемии от Covid-19 в стране умерли 76 человек.

Главное: Латвия разворачивает программу помощи



Пособия по простою, субсидированные рабочие места, компенсация падения оборотных средств — три главных направления поддержки, которые предусматривают принятые Кабинетом министров правила.

Пособие по простою. Размер от 300 до 1000 евро в месяц. Работникам компенсируют 70% от средней брутто-зарплаты с августа по октябрь (в микропредприятиях — 50% от средней зарплаты за третью четверть 2020 года). На пособие могут претендовать те, кто занят в сфере ресторанов, баров и услуг питания; кинотеатров; спортивного, культурного и внешкольного образования; парков аттракционов и отдыха; услуг красоты; услуг улучшения физического самочувствия.

Субсидированные рабочие места. Размер до 500 евро в месяц. Субсидия составит 50% от средней зарплаты и покроет разницу между фактической зарплатой и средней зарплатой за август, сентябрь и октябрь. Таким образом, работник получит полную зарплату за неполное рабочее время. Субсидии, как и пособия по простою, будут доступны предприятия, работающим в сферах, наиболее пострадавшим от кризиса Covid-19.

Компенсация оборотных средств. Это гранты микро, малым, средним и крупным предприятиям, оборот которых упал не менее чем на 20% по сравнению со средним оборотом за август, сентябрь и октябрь. Грант составит 30% от суммы брутто-зарплат на предприятии. Минимальный размер поддержки составит 50 000 евро, максимальный — 800 000 евро.

История дня: тестирование вакцины от Covid-19 на себе



Испытания вакцин против Covid сейчас идут во многих странах мира. В России испытывают две вакцины — "Спутник V" тестируют в Москве, китайскую CanSino — в Петербурге и в Москве. Среди добровольцев на испытаниях CanSino — редактор Rus.Delfi.lv Анастасия Ефремова. Первый месяц позади: "Спасение мира завершилось так же буднично, как и начиналось. Мне выдали 5 000 рублей (55 евро) "компенсации транспортных расходов". В свой следующий визит, через полгода после прививки, я смогу получить еще 3 000 рублей (33 евро). После этого перестанет действовать моя страховка. Если вдруг вылезет неожиданный побочный эффект, претензии не принимаются".

