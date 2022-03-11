Граубе: пропагандой о биологическом оружии Россия может попытаться оправдать свои последующие атаки на Украину

Истерия российской пропаганды по поводу предполагаемого биологического оружия в Украине может быть направлена ​​на то, чтобы в дальнейшем попытаться оправдать применение тяжелого вооружения. Об этом заявил бывший командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС) и нынешний советник министра обороны ЛР Раймондс Граубе.

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Граубе признал, что пропагандистская истерия России по поводу биологического оружия вызывает наибольшую тревогу и опасения. Он полагает, что ее цель может заключаться в том, чтобы попытаться оправдать дальнейшие жестокие атаки со стороны РФ.

Эксперт считает, что Кремль сейчас работает на информационном поле только с сознанием собственного народа, уже не думая об отношениях с зарубежьем.

Бывший командующий НВС призвал латвийцев помнить, что война происходит в сфере информации, многие сведения распространяются только с целью запугивания, без каких-либо других оснований. Поэтому Граубе резюмировал: давайте не будем паниковать и лучше думать о том, как помочь Украине.

Граубе отметил, что из России идет поток лжи, который может стать еще больше. Он отметил, что в минувший четверг, например, министр иностранных дел России Сергей Лавров и военные лгали о бомбежке роддома в Мариуполе.

В целом, по оценке Граубе, миф о могуществе русской армии разрушается, но, к сожалению, этот процесс окутан кровью и страданиями.