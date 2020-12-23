Граждан стран Балтии доставят из Соединенного Королевства одним самолетом

В связи с тем, что Европа закрыла границы с Соединенным Королевством, где распространяется штамм коронавируса, который обладает большей заражающей способностью, Балтийские страны планируют заказать один рейс из Лондона, чтобы доставить небольшое количество застрявших там граждан Латвии, Литвы и Эстонии, заявил министр транспорта Литвы Марюс Скуодис.

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По его словам, люди смогут вернуться домой лишь в случае наличия важных причин — например, если родители разделены с малолетними детьми, или человек отправляется на похороны.

"Что мы сейчас делаем, так это интенсивно общаемся с соседними странами, прежде всего с латышами и эстонцами, а я очень надеюсь, что в ближайшее время мы сможем информировать об одном рейсе очень ограниченного объема со всеми гражданами Балтийских стран, которые по гуманитарным причинам должны как можно быстрее оказаться в Литве", — сказал в среду Скуодис в интервью радиостанции LRT, отметив, что конкретная дата рейса, который должен состояться в конце Рождественских праздников, будет заявлена в ближайшее время.

Дату рейса согласуют министры иностранных дел трех стран.

Как сообщалось, с учетом новостей о новом штамме Covid-19 до 1 января пассажирские перевозки из Латвии в Великобританию и в обратном направлении запрещены.