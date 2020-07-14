Граждан третьих стран обяжут носить маски 14 дней после приезда

Граждане третьих стран, въезжая в Латвию, должны будут носить маску в закрытых общественных местах в течение двух недель после приезда в Латвию — кроме тех моментов, когда они едят. Такие поправки Министерство внутренних дел предлагает ввести в закон о борьбе с Covid-19.

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Поправки еще должно принять правительство.

Под общественным местами подразумеваются магазины, кафе, общественный транспорт и другие подобные места. Приехавшие из третьих стран должны постоянно носить с собой удостоверяющий личность документ и предъявлять его по требованию работников государственных или муниципальных учреждений.

За игнорирование этого правила грозит административная ответственность. Если с собой не будет паспорта или человек откажется его показать, его можно оштрафовать от 10 до 2000 евро. Аналогичное наказание ждет и за неношение маски, и за нарушение самоизоляции, и теперь у нарушителей не будет возможности избежать наказания, притворившись, что с собой нет паспорта.

Внесены также поправки, предусматривающие, что лицам с видом на жительство (ВНЖ) до 31 декабря будет продлено решение о сроке годности ВНЖ. Также отсутствие в период с 12 марта (день, когда была объявлена чрезвычайная ситуация) до 31 декабря этого года будет считаться оправданным при рассмотрении вопроса о предоставлении, регистрации и аннулировании ВНЖ. Как поясняет МВД, тем самым уменьшится количество людей, приезжающих в Латвию, чтобы не превысить предусмотренный срок отсутствия для лиц с ВНЖ.