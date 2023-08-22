Гражданам РФ с ВНЖ Латвии могут дать отсрочку на два года, чтобы сдали экзамен

Правительство собирается изменить Иммиграционный закон, чтобы те граждане России, кто до 1 сентября не сдал экзамен по латышскому языку для получения статуса постоянного жителя ЕС, могли получить временный ВНЖ на два года и за это время сдать экзамен. Об этом после заседания правительства рассказал телеканалу LTV министр внутренних дел Марис Кучинскис ("Объединенный список").

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По его словам, каждый случай и причины, почему человек до сих пор не сдал экзамен, будут рассматриваться индивидуально. Пока что никого депортировать не будут, подчеркнул Кучинскис, это создало бы риски провокаций и судебных дел.

Дискуссия политиков за закрытыми дверьми шла несколько часов. По мнению Кучинскиса, те поправки к Иммиграционному закону, которые обязывали всех граждан России в Латвии знать латышский, были предвыборным решением, и принимать такие решения следовало бы запретить.

Он напомнил, что около 10 тысяч граждан России или не сдали экзамен, или даже не попытались его сдать. Еще 752 человека, по данным Управления по делам гражданства и миграции, решили сразу подать документы на временный вид на жительство, понимая, что экзамен не сдадут.

Принятые в прошлом году поправки к Закону об иммиграции со 2 сентября 2023 года аннулируют автоматический ПМЖ бывших (не)граждан Латвии, получивших гражданство России после 2003 года. Чтобы оформить новый статус постоянного жителя ЕС в Латвии, нужно подать в Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) ряд документов, в том числе документ о владении государственным языком на уровень от А2 и выше. Документ должен быть выдан не позднее 1 февраля 2001 года, поэтому многим из тех, кого коснулись поправки, нужно сдавать экзамен по латышскому языку. Те, кто не сдаст экзамен, могут сделать еще одну попытку, а если снова не получится, можно попробовать подать документы на временный вид на жительство. Однако получить его могут только те, у кого есть близкие родственники в Латвии и кто хотя бы три месяца до подачи документов работал в Латвии. Временный ВНЖ выдается также "по гуманным соображениям", однако понятие довольно размыто и не имеет четко выраженных критериев, каждый случай рассматривается в индивидуальном порядке. Стоит так же учитывать, что с временным ВНЖ нельзя получать социальные пособия и большинство бесплатных медицинских услуг.

По данным PMLP, всего под действие нынешней редакции Иммиграционного закона подпадают 25 316 граждан России, которые до этого были гражданами или негражданами Латвии.

Депортации, согласно нынешнему законодательству, могут начаться со 2 декабря.