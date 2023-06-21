Граждане РФ и экзамен по латышскому: "заваливает" каждый второй, сложнее всего — с письмом

Почти половина граждан России в Латвии не справляются с обязательным экзаменом по латышскому языку. Самой большой проблемой для тестируемых остается письменная часть, сообщает агентство LETA со ссылкой на главу Государственного центра содержания образования (VISC) Лиене Вороненко.

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Как отмечает Вороненко, "нельзя сказать, что тест имеет неоправданно высокие требования".

Повторно сдать экзамен граждане РФ смогут в период с 4 сентября по 30 ноября.

Заявку на сдачу экзамена также подают граждане Украины.

"Чаще всего они предпочитают проходить тест на уровне А1. На данный момент более 100 заинтересованных лиц уже зарегистрированы для проверки, но более точные данные будут доступны в июле", — отметила Вороненко.

Экзамен по латышскому языку — обязательное требование для латвийцев, которые в свое время предпочли российское гражданство, но желают сохранить в Латвии вид на жительство.

Заявки на сдачу второго этапа обязательного экзамена по латышскому языку к 19 июня в общей сложности подали 2171 граждан России. Прием заявок продолжается до конца месяца.

Наибольшее количество регистраций на сдачу экзамена по госязыку приходится на Ригу — заявки подали 1003 гражданина России. В Даугавпилсе на языковой экзамен зарегистрировались 809 граждан РФ, а в Лиепае — 359.