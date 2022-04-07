Граждане России и Беларуси более не смогут запрашивать первичные ВНЖ. Хотя будут и исключения

Сейм единогласно утвердил в окончательном чтении поправки к Закону "Об иммиграции", предусматривающие введение до 30 июня 2023 года запрета на выдачу первичных временных видов на жительство (ВНЖ) гражданам России и Беларуси, а также полностью исключающие возможность получения ВНЖ в обмен на инвестиции. В то же время законопроект оговаривает целый ряд исключений, в которых ВНЖ все же могут выдаваться.

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Поправки в Иммиграционный закон были внесены в срочном порядке, в двух парламентских чтениях. За законопроект проголосовали 80 депутатов, голосовавших против и воздержавшихся парламентариев не было.

Не будут выдаваться новые ВНЖ

До 30 июня 2023 года прекращается выдача первичных разрешений на временное проживание гражанам России и Беларуси за исключением ряда специально оговоренных в законе случаев.

Речь идет именно о выдаче именно первичных — то есть, новых — видах на жительство. Под действие новой нормы закона подпадают те граждане России и Беларуси, которые только собирались подать прошение о выдаче ВНЖ. В поправках к закону ничего не говорится о продлении уже выданных ВНЖ — из чего можно сделать вывод, что порядок не меняется.

Из закона вычеркнута норма, преполагавная, что граждане России и Беларуси могут получить ВНЖ, инвестируя (например, вложив определенную сумму в недвижимость) средства.

Список исключений

В то же время в переходных правилах к Закону "Об иммиграции" перечисляется длинный список исключительных ситуаций, в которых первичные ВНЖ все же могут быть выданы.

Иностранные граждане смогут запрашивать временный ВНЖ в следующих случаях, гласит редакция закона:

в случае, если иностранный гражданин является супругом гражданина или негражданина Латвии (при первом запросе — ВНЖ выдается на год, при втором — на 4 года, при третьем — выдается постоянный ВНЖ);

в случае, если иностранный гражданин является супругом иностранца, который уже имееет постоянный ВНЖ (при первом запросе — ВНЖ выдается на год, при втором — на 4 года, при третьем — выдается постоянный ВНЖ);

родитель гражданина или негражданина Латвии, достигший пенсионного возраста, установленного в Латвийской Республике (при первом запросе — ВНЖ выдается на год, при втором — на 4 года, при третьем — выдается постоянный ВНЖ);

иностранец, который по положению на 17 июня 1940 года был гражданином Латвии, или один из его родителей был гражданином Латвии (при первом запросе — ВНЖ выдается на год, при втором — на 4 года, при третьем — выдается постоянный ВНЖ).

Также ВНЖ можно запросить:

на срок не более одного года в связи с трудоустройством, предусмотренным законодательством Европейского Союза или необходимостью трудоустройства специалистов и руководителей на предприятии, в котором минимум 51% капитала принадлежит гражданам или юридическим лицам стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (OESD), и которые переносят свою деятельность в Латвию из России или Беларуси. До 3 мая критерии, по которым таким учащимся или исследователям будут выдаваться разрешения, еще предстоит установить Кабинету министров. Служба государственной безопасности (СГБ) будет проверять информацию о таких работникам;

на срок не более одного года, если пребывание в Латвийской Республике связано с участием в проекте научного сотрудничества или необходимостью учебы или учебной практики, указанной в правовых актах Европейского Союза.

на время, на которое иностранцу предоставлен альтернативный статус в установленном Законом об убежище порядке;

на срок, на который иностранцу предоставлена ​​временная защита в соответствии с Законом об убежище;

на период, на который над иностранцем установлена ​​опека или попечительство или на который он сам назначен опекуном или попечителем гражданина Латвии или негражданина Латвии. В случае установления опеки вид на жительство выдается на срок не более пяти лет;

на срок до даты вступления в законную силу решения суда о расторжении брака и определения места жительства ребенка или до даты выдачи свидетельства о расторжении брака, но не дольше, чем на один год, если в браке рожден ребенок, являющийся гражданином или негражданином Латвии;

на срок не более одного года, если органы досудебного расследования или суд требуют от иностранца пребывания в Латвийской Республике до завершения расследования уголовного дела или судебного разбирательства;

на срок не более пяти лет, если иностранец при выезде в другое государство утратил статус постоянного жителя Европейского Союза в Латвийской Республике и запрашивает вид на жительство не позднее трех лет после выезда;

на срок не более пяти лет, если иностранец имеет действующий вид на жительство постоянного жителя Европейского Союза, выданный в другом государстве-члене Европейского Союза, и нет оснований запрашивать временный вид на жительство в соответствии с какой-либо нормой этих ограничений.

В каких случаях ВНЖ может быть аннулирован?

Дополнена 23-й пункт 35-й статьи Закона "Об иммиграции", в которой говорится о том, в каких случаях может быть аннулирован временный ВНЖ. Это может быть сделано в случае, если компетентные государственные учреждения предоставят информацию о том, что "иностранный гражданин прославлял, отрицал или оправдывал геноцид, военные преступления, преступления против мира и человечества, оказывал существенную финансовую, материальную, пропагандистскую, технологическую или иную поддержку лицам или государствам, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету, независимости или конституционному устройству демократических государств или же действовал иначе вопреки интересам государственной безопасности, общественного порядка и безопасности".

Расширена и 36-я статья Иммиграционного закона, оговаривающая случаи аннулирования постоянного ВНЖ иностранных граждан. Во-первых, постоянный ВНЖ может быть аннулирован в том же случае, что и временный — если компетентные госучреждения предоставят соответствующую информацию о деятельности иностранного гражданина (смотрите абзац выше — о временных ВНЖ). Во-вторых, постоянный ВНЖ может быть отнят в том случае, если компетентные госучреждения предоставят информацию, что есть основание для запрета на пребывания гражданина в Латвийской Республике или любом ином государстве, входящем в Шенгенскую зону.