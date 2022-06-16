Граждане России и Беларуси не смогут быть влиятельными акционерами и бенефициарами значимых для нацбезопасности Латвии компаний

Сейм в окончательном чтении принял поправки к Закону о национальной безопасности, введя запрет на участие граждан и юридических лиц России и Беларуси в значимых для безопасности Латвии обществах капитала. Под запрет подпадают SIA Pirmais Baltijas kanāls и АО Gaso — "дочка" АО Latvijas gāze, в котором 34% акций контролирует российский "Газпром".

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Суть запретов

Поправки, предложенные Министерством экономики и министром экономики Илзе Индриксоне (Национальное объединение), предусматривают, что Россия или Беларусь, а также граждане этих стран или юридические лица, учрежденные в одной из этих стран, не смогут приобрести значительный пакет акций или решающее влияние в компаниях, имеющих значение для национальной безопасности Латвии, стать членом персонального общества, значимого для нацбезопасности или же стать бенефициаром значимой с точки зрения нацбезопасности компании.

Если граждане России и Беларуси уже имеют значительное участие или решающее влияние в таких компаниях, или являются реальными бенефициарами, то со дня, когда предприятие получит статус общества капитала, значимого для национальной безопасности Латвии, россияне и белорусы не смогут использовать свое право голоса.

Аналогичное регулирование установлено и для значимых с точки зрения национальной безопасности персональных обществ.

Если вопреки введенному запрету граждане или юридические лица России или Беларуси приобретут значительный пакет акций или решающее влияние в коммерческом обществе, имеющем значение для национальной безопасности, то соответствующее действие будет признано недействительным с момента совершения такой сделки.

В Латвии 36 компаний, значимых для нацбезопасности

Согласно информации, доступной на домашней странице Регистра предприятий, в Латвии — 36 компаний, имеющих значимость с точки зрения нацбезопасности, сообщает агентство LETA. В двух из этих предприятий, по данным Firmas.lv, гражданам или предприятиям России принадлежат части капитала.

Одна из таких компаний — SIA Pirmais Baltijas kanāls, в котором 50% частей капитала принадлежат гражданину России Алексею Плясунову.

Вторая компания — дочернее общество АО Latvijas gāze, оператор газораспределительной системы АО Gaso. К тому же российскому государственному концерну "Газпром" принадлежит 34% акций самого Latvijas gāze. Одновременно в правлении Gaso работает один гражданин России, а в совете предприятия — пять человек с подданством РФ.

Политическое обоснование

Министерство экономики обосновывает необходимость нового регулирования тем, что Россия, вторгшись в Украину, грубо нарушила нормы международного праваи существенно угрожает безопасности и стабильности ЕС, в том числе Латвии. Беларусь является союзником России, и также несет ответственность за военное вторжение, считают латвийские политики.

Россия уже давно использует имеющиеся в ее распоряжении ресурсы и инфраструктуру, чтобы влиять на принятие решений в странах, которые используют ее ресурсы. Россия и Беларусь часто стремятся оказывать влияние на другие страны через посредничество граждан и компании этих стран. При этом декларируются намерения вести бизнес в той или иной сфере, в том числе путем инвестирования в критическую инфраструктуру или услуги. Истинные же цели могут быть связана с реализацией этими государствами агрессивной политики.

Даже если привлечение отдельных лиц к осуществлению инвестиций в другой стране изначально является действительно частной правовой целью, Россия или Беларусь могут принудить их к участию в формировании своей политики, создав тем самым угрозу национальной безопасности.

Такие риски необходимо устранить, посчитало Министерство экономики.