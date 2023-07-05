Гражданка России через суд добилась убежища в Латвии

В начале апреля Административный районный суд вопреки решению Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) поручил государству предоставить убежище в Латвии гражданке России, протестовавшей против правящего в России режима.

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В мае прошлого года граждане России, мужчина и женщина, обратились в Государственную пограничную охрану с заявлениями о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса в Латвии.

Они попросили политического убежища в Латвии, так как пребывание в России угрожало их безопасности и свободе из-за политических взглядов и активной позиции.

В последние десять лет женщина активно выражала свое недовольство политикой, проводимой российским правительством, в социальных сетях, в общественных местах, а также на рабочем месте. В контексте украинской войны очень большую роль играют украинские корни женщины — как пишет агентство LETA, она "очень болезненно воспринимает оккупацию Крыма, в Facebook познакомилась и общается со многими украинцами".

С 2012 года оба участвовали в акциях протеста, направленных против государственной власти, сначала санкционированных, а позже - несанкционированных. Например, в 2014 году просители убежища участвовали в шествии против аннексии Крыма.

Они также на протяжении многих лет оказывали финансовую поддержку задержанным во время акций протеста.

В 2014 году российские граждане посетили своих друзей в Латвии, которые уже переехали из Санкт-Петербурга в Латвию, и решили, что они должны сделать все, чтобы переехать жить в эту страну. В 2015 году граждане России купили квартиру в Риге.

26 февраля 2022 года женщина участвовала в политической дискуссии в банке, в ходе которой выразила свое недовольство государственной властью и войной в Украине. Через несколько дней женщине позвонили с просьбой явиться на переговоры в ФСБ.

После упомянутого инцидента российские граждане покинули Россию в марте 2022 года. Находясь уже в Латвии, они оба посетили антироссийскую акцию протеста, прошедшую в Риге 24 апреля 2022 года, а сцена, в которой женщина видна с плакатом в руках, была показана по российскому телевидению.

УДГМ приняло решение отказать россиянам в статусе беженца и альтернативном статусе, поэтому оба обратились в суд.

Суд постановил поручить УДГМ в месячный срок издать положительный административный акт, который предоставил бы женщине статус беженца в Латвии. Заявление мужчины было отклонено, но суд заявил, что с учетом того, что женщине предоставлен статус беженца, она имеет право на воссоединение семьи, после чего мужчина будет иметь право на получение постоянного вида на жительство в Латвии.

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Ранее представители УДГМ сообщили агентству LETA, что Административный районный суд лишь в очень редких случаях изменяет решение, принятое УДГМ, о предоставлении или отказе в предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса.