Гражданство Латвии получил 51 человек; большинство — россияне

Во вторник, 15 августа Кабинет министров издал распоряжение о выдаче гражданства Латвии 51 человеку. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

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Подготовленный для Кабмина проект "О приеме в гражданство Латвии в порядке натурализации" включает 51 претендента, среди них — один несовершеннолетний.

Из 51 заявителя на получение гражданства 72% составляют русские, 8% — белорусы, 4% — поляки и другие национальности. Уровень образования: 49% — среднее, 35% — высшее, 10% — базовое, 6% — нет информации.

В ближайшие дни новые граждане получат по почте уведомление от Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ), в котором будет содержаться информация о приеме лица в гражданство, а также будет предоставлена самая важная информация о возможностях оформления паспорта нового гражданина Латвии.

С принятием в гражданство Латвии изменяется правовой статус лица, поэтому паспорт нынешнего негражданина больше не действителен для использования ни внутри страны, ни для поездок за границу.

Всего в латвийское гражданство в порядке натурализации с 1995 года было допущено 149102 человека. Из них в этом году — 226 человек.

Чтобы стать гражданином Латвии в порядке натурализации, претендент должен обратиться в любой территориальный отдел администрации, независимо от места своего проживания. В гражданство Латвии принимаются лица, подтвердившие свое владение латышским языком, а также успешно прошедшие проверку основных правил Конституции, текста государственного гимна и знания истории Латвии.