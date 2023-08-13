Гражданство Латвии в порядке натурализации получит 51 человек

Планируется предоставить латвийское гражданство 51 претенденту, в том числе одному несовершеннолетнему, предусматривают поправки к проекту распоряжения "О приеме в латвийское гражданство в порядке натурализации".

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Большинство, или 72% претендентов составляют русские, 8% - белорусы, 4% - люди разных национальностей: поляк, армянин, лезгин, чуваш, украинец, немец, литовец и др.

Половина или 49% претендентов имеют среднее образование, 35% - высшее, 10% - основное.

Лица, включенные в список, соответствуют всем требованиям закона о гражданстве, и информация о них получена от Бюро по защите Сатверсме, Центра документирования последствий тоталитаризма, Службы государственной безопасности, военной разведки, Госполиции, Службы государственных доходов и др.

Всего в порядке натурализации гражданство Латвии получили 149 102 человека. В 2021 году их было 419, в прошлом году - 518, а в первом полугодии этого года - 272 человека.