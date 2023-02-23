Гревцову "отлучили" от шести заседаний Сейма за нарушения этики

В четверг, 23 февраля, Сейм принял решение об исключении депутата Глории Гревцовой ("Стабильность") от участия в следующих шести парламентских сессиях за нарушение Кодекса этики депутатов.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Регламент Сейма предусматривает, что депутат, лишенный права посещать заседания Сейма, теряет 20% от своей месячной зарплаты за каждое "пропущенное" заседание, таким образом, Гревцова потеряет чуть больше месячного оклада.

За наказание Гревцовой проголосовали 69 депутатов почти от всех партий, представленных в Сейме. В голосовании не приняли участие, хотя были зарегистрированы депутаты от "Стабильности" и Вилис Криштопанс от "Латвии на первом месте".

С заявлением в Комиссию по мандатам, этике и заявлениям Сейма обратился депутат Эдвинс Шноре (Национальное объединение), попросивший оценить высказывания Гревцовой об оккупации Латвии.

В заявлении Шноре указал, что 22 января этого года Гревцова распространила в социальных сетях видеовыступление, которое было записано в Латвийском музее оккупации.

В ролике Гревцова говорит по-русски: "Я пришла в так называемый Музей оккупации. В тот, что когда-то назывался Музеем стрелков. И знаете, факты не сходятся. Гид рассказывает свою параллельную, выдуманную историю. И он не может ответить на конкретные вопросы. И факты не совпадают. Что это за музей и с какой целью он создан? Напомню, название музея — Музей оккупации. Смотрите, как мы живем. Посмотрели все экспонаты и поняли: ой как нас дурят, ой как нас дурят… Если раньше я думала, что у нас пропаганда, то когда пройдешь по этому музею, то понимаешь что такое настоящая пропаганда".

Шноре считает, что своими высказываниями Гревцова нарушила два пункта Кодекса этики депутата Сейма.

Во-первых, 4-й пункт, предусматривающий, что депутат добросовестно соблюдает обязательства, содержащиеся в торжественном обещании депутата Сейма — в том числе, соблюдает законы Латвии.

Во-вторых, по мнению Шноре, Гревцова нарушила 7-й пункт Кодекса этики депутата, который предусматривает, что депутат избегает слов, жестов и других действий в публичных высказываниях, которые могут быть оскорбительными, а также не использует выражения, носящие оскорбительный тон или с самоуважением Сейма; депутат основывается на фактах, их честном толковании и рассуждении.

Сначала Гревцову осудила парламентская Комиссия по мандатам, этике и заявлениям, а теперь — и большинство депутатов Сейма.

"Мне жаль, что я обидела кого-то своей речью и менталитетом. Я осознаю, что как представитель народа я должна говорить корректно, без эмоций. Мне очень жаль, но я готова принять любое наказание", — заявила Гревцова.