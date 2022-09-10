Грибов нет. Из-за неблагоприятной погоды отменена выставка в Музее природы
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Ежегодная выставка "Грибы 2022" отменена из-за неблагоприятных погодных условий для роста грибов, сообщается на сайте Музея природы.

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Латвийский национальный музей природы планировал ежегодную выставку грибов с 14 по 18 сентября. О других датах выставки музей обещает сообщить в ближайшие недели.

В этом году холодное начало сентября оказалось неблагоприятным для роста грибов, однако в начале августа местами был богатый урожай лисичек.

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