Грибов нет. Из-за неблагоприятной погоды отменена выставка в Музее природы

Ежегодная выставка "Грибы 2022" отменена из-за неблагоприятных погодных условий для роста грибов, сообщается на сайте Музея природы.
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Латвийский национальный музей природы планировал ежегодную выставку грибов с 14 по 18 сентября. О других датах выставки музей обещает сообщить в ближайшие недели.
В этом году холодное начало сентября оказалось неблагоприятным для роста грибов, однако в начале августа местами был богатый урожай лисичек.
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