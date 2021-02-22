Grindeks отрицает попытки обойти очередь на вакцинацию

Предприятие Grindeks категорически отрицает заявления, прозвучавшие в передаче Nekā personīga 21 февраля, о том, что фирма пыталась обойти очередь на вакцинацию. Об этом порталу Delfi сообщила представитель предприятия Лайла Клявиня.
“Grindeks не предпринимал никаких противозаконных действий, чтобы обойти очередь на вакцинацию и привить своих работников”, - указано в заявлении.
В предприятии объяснили, что 21 января Ассоциация химических и фармакологических предприятий отправила министру здравоохранения письмо, в котором указала, что Grindeks и Olainfarm могут проводить вакцинацию в пределах предприятия, так как у них есть собственные медицинские кабинеты и обученные работники. Письмо было отправлено с мыслью, что если будет доступно достаточно вакцин, то для более скорой вакцинации включить в план больших производителей, которые могут обеспечить вакцинацию на месте, сняв нагрузку с медиков. Министерство здравоохранения ответило, что они свяжутся с производителями.
10 февраля с предприятием связался представитель Veselības Centrs 4, указав, что у центра есть договор о вакцинации с Национальной службой здравоохранения и Grindeks может готовить сотрудников к вакцинации. С Бюро вакцинации было согласовано время - 19 февраля, но позже визит был отменен. На 26 февраля была запланирована вакцинация работников, занятых в непрерывном производстве лекарств.
Советник председателя правления Grindeks Эгилс Эйнарс Юршевич указал, что сейчас главная проблема - нехватка вакцин и неясность, что делать в случае, если в приоритетных группах заявку на вакцинацию подало недостаточно человек. “По крайней мере, такая ситуация была с 12 по 15 февраля, когда несколько социальных центров отказались от вакцинации”, - указал Юршевич.
Он отметил, что производители лекарств обеспокоены, так как их работники болеют и предприятия вынуждены думать, как обеспечить поставки лекарств, если из-за заболеваемости сотрудников возникнут трудности. Предприятию сейчас известно, что производители лекарств включены в седьмую приоритетную группу и смогут получить прививку от Covid-19 в третьем квартале этого года.
Как уже сообщалось, согласно имеющейся в распоряжении передачи Nekā personīga телеканала TV3, крупнейшие латвийские производители лекарств — Grindeks и Olainfarm — пытались получить право на вакцинацию своих работников вне очереди. Хотя в списки приоритетно вакцинируемых должны были попасть именно представители фармацевтической отрасли, которые обеспечивают доставку медикаментов в аптеки и больницы, вышеуказанные предприятия хотели также, чтобы прививку от Covid-19 получили их офисные работники и ИТ-специалисты.