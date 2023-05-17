Громкая музыка обойдется дорого: депутаты — за максимальный штраф

Штраф за громкую музыку и шум может быть увеличен до 5000 евро. Такое предложение в среду, 17 мая, поддержала юридическая комиссия Сейма, сообщает агентство LETA.

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Предполагается, что максимальный штраф за громкую музыку и шум будет применяться к развлекательным заведениям. Поправки предлагается внести в закон Об административных наказаниях за нарушения в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка.

Вместе с тем парламентская комиссия предложила отказаться от минимального штрафа и вместо него установить предупреждение. Штраф в размере 5000 евро должен будет взиматься при повторном нарушении.

Депутат Гунарс Кутрис (СЗК) выразил мнение, что максимальный штраф в размере 5000 евро уместен, поскольку для кафе или развлекательных заведений в регионах "это большие деньги".

В аннотации к поправке поясняется, что она была разработана "для защиты общественного порядка в общественных местах развлечений с очень громкой музыкой, например, в барах, кафе и ночных клубах".

"Это вызывает дискомфорт, нарушает душевное спокойствие людей и влияет на качество жизни населения. Часто такие развлекательные заведения находятся на первых этажах или в подвалах жилых домов, где шум доносится каждую ночь до верхних этажей. Рижская полиция самоуправления получает очень большое количество жалоб о шуме - в прошлом году их было 10 077", - отмечают в комиссии.

После принятия поправок юридические лица смогут привлекаться к административной ответственности не только за создание шума, но и за любые другие действия, нарушающие общественный порядок и мир людей.

Поправки также призваны упростить работу полиции самоуправления и помочь ей эффективно реагировать на жалобы жителей.