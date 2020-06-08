Гроза принесет крупный град и ливни, объявлено оранжевое предупреждение

Из-за грядущей грозы Латвийский центр среды, геологии и метеорологии объявил оранжевое предупреждение в центральной и восточной части страны. Предупреждение будет в силе с 14:00 до полуночи, сообщает LETA.
После полудня в понедельник начнутся сильные ливни и гроза. Местами может быть крупный град, порывы ветра будут достигать 20-24 метра в секунду. На востоке страны такая погода сохранится вплоть до полуночи, в Риге дождь и гроза могут утихнуть после 18:00.
По данным Европейского Экспериментального центра прогнозирования бурь, наибольшую угрозу для Латвии в этот раз несет град, возможны потопы.
Pēcpusdienā centrālajos un austrumu rajonos gaidāms pērkona negaiss ar ļoti stiprām lietusgāzēm. Vietām lielgraudu krusa un krasas vēja brāzmas virs 20 m/s. Spēkā oranžais #brīdinājums. 🟧🟧🟧 Seko aktuālajai brīdinājumu informācijai šeit: https://t.co/60DRDlo9za pic.twitter.com/IchvjyziGO— Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) June 8, 2020