Гроза принесет крупный град и ливни, объявлено оранжевое предупреждение

Из-за грядущей грозы Латвийский центр среды, геологии и метеорологии объявил оранжевое предупреждение в центральной и восточной части страны. Предупреждение будет в силе с 14:00 до полуночи, сообщает LETA.

После полудня в понедельник начнутся сильные ливни и гроза. Местами может быть крупный град, порывы ветра будут достигать 20-24 метра в секунду. На востоке страны такая погода сохранится вплоть до полуночи, в Риге дождь и гроза могут утихнуть после 18:00.

По данным Европейского Экспериментального центра прогнозирования бурь, наибольшую угрозу для Латвии в этот раз несет град, возможны потопы.