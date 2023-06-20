Грозы, ливни и сильный ветер: латвийцев предупреждают о непогоде

В центральных районах Латвии во вторник, 20 июня, ожидаются грозы с проливными дождями и резкими порывами ветра до 15 метров в секунду. Также возможен град, предупреждает Государственная пожарно-спасательная службе.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Предупреждение действует со дня вторника и до позднего вечера. ГПСС призывает жителей быть особенно осторожными во время непогоды в лесах и на открытых территориях — по-возможности следует искать укрытия в жилых помещениях.

Из-за проливного дождя местами возможны затопления, могут быть значительно затруднены условия вождения.

За актуальной информацией и предупреждениями можно следить на сайте bridinajumi.meteo.lv.

При опасных для здоровья или жизни ЧП жителей призывают звонить на единый телефон экстренной помощи 112.