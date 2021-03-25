Группа оперативного управления и три министра предлагают открыть все магазины в будние дни

Группа оперативного управления предлагает открыть все магазины в будние дни, а по выходным закрывать большие торговые центры. Предложение должны оценить эксперты. За предложение выступают министры экономики, внутренних дел и благосостояния, пишет Diena.

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В пятницу правительство примет решение о пересмотре ограничений."К сожалению, только после полутора часов обсуждения я узнал, что предложение группы оперативного управления по ослаблению ограничений вообще не было оценено экспертами", — сказал премьер-министр Кришьянис Кариньш, объясняя, почему решение отложено до заседания правительства в пятницу.

Приглашенные эксперты — это эпидемиологи, социологи и экономисты. Они не успели рассмотреть предложение о снятии некоторых ограничений, поскольку оно поступило только накануне заседания, прошедшего в среду.

Мнение экспертов о смягчении ограничений для всех отраслей отрицательное — вероятность того, что в этом случае 12 июня мы сможем достичь 14-дневного кумулятивного уровня заболеваемости 200 на 100 000 жителей, составляет всего 5%.

Самые большие дискуссии ожидаются о возобновлении работы магазинов. Группа оперативного управления предлагает открыть все магазины в будние дни, но по выходным не должны работать большие торговые центры.

Планируется также, что до десяти человек смогут принимать участие в занятиях по интересам и профессиональному обучению на открытом воздухе. Двум семьям до десяти человек будет разрешено собираться на открытом воздухе. А первым шагом, который может вступить в силу с 7 апреля, могло бы стать возобновление очного обучения в безопасных регионах для большего количества классов.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс негативно отнесся к предложению открыть магазины, в то время как министр экономики Янис Витенбергс, министр благосостояния Рамона Петравича и министр внутренних дел Сандис Гиргенс его поддержали.