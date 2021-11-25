Группа по оперативному управлению обсудит порядок проведения рождественских ярмарок

Сегодня в формате группы по оперативному управлению (ГОУ) будет обсуждаться возможность проведения рождественских ярмарок в режиме чрезвычайного положения, сообщило Министерство экономики.

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ГОУ уже рассматривала этот вопрос, однако тогда возникли разногласия по некоторым вопросам, в том числе о том, должны ли ярмарки работать в зеленом или красном режиме, с сертификатами Covid-19 или без них.

Ожидается, что вопрос проведения рождественских ярмарок будет обсуждаться и в правительстве в следующий вторник, 30 ноября.

Как сообщалось ранее, действующие правила предусматривают, что организованная уличная торговля, в том числе рождественские ярмарки, запрещена до 11 января следующего года.

В то же время министр здравоохранения Даниэль Павлютс в понедельник, 22 ноября, после встречи коалиционных партий заявил, что, несмотря на то, что правительство не планирует значительно ослаблять меры безопасности в связи с "Covid-19" до 6 декабря, вопрос проведения рождественских ярмарок в зеленом режиме может быть пересмотрен.