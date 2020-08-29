Группы и творческий подход: как школы ищут способы организовать уроки спорта во время пандемии

Меры эпидемиологической безопасности в новом учебном году затронут все предметы, включая занятия спортом. Если в классе детей можно рассадить на нужном расстоянии, то на уроках спорта это сделать невозможно. Одни школы будут это решать разделением детей на группы, другие решили искать творческий подход к организации занятий спортом, сообщает LSM.

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На уроки спорта будут относиться те же эпидемиологические рекомендации, что и на другие предметы, сообщила представитель Министерства образования и науки Эгита Диуре. В приоритете будет дезинфекция помещений, проветривание помещений и регулирование потока учеников.

У школ разные возможности следовать этим рекомендациям - у одних есть большие спортивные комплексы, у других школ, особенно тех, что расположены в центре, могут возникнуть проблемы с доступностью помещений.

Рижская 3-я государственная гимназия планирует делить учеников на группы, каждая из которых будет заниматься в своем зале. Рижская средняя школа имени Наталии Драудзини планирует, что не все классы каждый день будут посещать школу, сказал директор Петерис Шевченко. Поэтому единственным изменением будет регулярная дезинфекция помещений.

Учитель спорта Лиелвардской средней школы им. Эдгара Каулиньша Ивета Пуките считает, что учителя должны меньше придерживаться планов, а подходить к задаче творчески. Пуките собирается в начале осени организовывать занятия спортом на улице.

Часть школ, с которыми связалось Латвийское радио, отказалась комментировать организацию занятий спортом, так как администрации ещё находятся в процессе разработки планов.