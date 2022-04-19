Грядет повышение зарплат полицейских, пожарных, спасателей, пограничников, работников тюрем

Кабинет министров во вторник поддержал повышение финансирования, выделяемого на зарплаты должностных лиц со специальными званиями системы внутренних дел и Управления мест заключения. В условиях растущих геополитических рисков внутренняя безопасность становится приоритетом.

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В Государственной полиции, например, в прошлом году среднемесячная заработная плата до уплаты налогов составила 1137 евро, в Государственной пограничной охране — 964 евро, в Государственной пожарно-спасательной службе — 922 евро, сообщает агентство LETA.

Министерство внутренних дел совместно с Министерством юстиции разработали предложения по увеличению оплаты труда должностных лиц на 2023-2025 годы, предусмотрев увеличение средней зарплаты на 10% ежегодно по сравнению с базовой зарплатой в 2022 году.

А во вторник правительство поддержало увеличение в 2023 году финансирования зарплат должностных лиц со специальными званиями Министерства внутренних дел и Министерства юстиции в целях обеспечения реализации мер по укреплению внутренней безопасности в связи с войной России против Украины и растущим геополитическими рисками на 2023 год. Прирост финансирования составит 27 528 335 евро в 2023 году, и будет увеличиваться ежегодно.

Правительство также поддержало предложение МВД об увеличении вознаграждения и создании четырех дополнительных должностей для усиления кадровых ресурсов Информационного центра МВД в области кибербезопасности на 2023 год — это потребует дополнительно 621 152 евро.

Базовые расходы двух министерств будут повышаться в 2023, 2024 и 2025 годах на 28 149 487 ежегодно. Большая часть средства придется на МВД — 24 611 551 евро, на Министерство юстиции — 3 537 936 евро.

Вопрос поэтапного повышения оплаты труда сотрудников учреждений МВД и Министрства юстиции в 2024 году и в последующие годы и необходимого дополнительного финансирования будет рассмотрен Кабмином в процессе подготовки проекта бюджетных законов на ближайшие годы.

С учетом принятого во вторник решения правительства, МВД также будет продвигать поправки, регулирующие порядок определения зарплат и специальных надбавок должностных лиц, а также минимальные и максимальные размеры, установленные для групп зарплат. В первоначальный отчет будут включены подробные оценки увеличения зарплат по группам, а также оценки увеличения других видов вознаграждения.

В отчете, рассмотренном сегодня правительством, говорится, что обеспечение конкурентоспособного вознаграждения сотрудников полиции, пограничников, пожарных и тюремных служащих со специальными званиями является ключевым вопросом для стабильной и устойчивой службы. Это особенно важно в нынешних геополитических условиях широкомасштабной военной агрессии России против Украины и растущих геополитических рисков.

При этом следует учитывать такие важные факторы, как высокий риск коррупции, установленные ограничения при прохождении службы, постоянные психоэмоциональные нагрузки, повышенные требования к здоровью и физической подготовке.

Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) ранее указывало, что низкая заработная плата является фактором, повышающим риск коррупции, и существует большая доля должностей в учреждениях системы МВД, подверженных риску коррупции. Согласно оценке риска коррупции KNAB, например, в Государственной полиции около 15% должностных лиц подвержены высокому риску коррупции, а 45% — среднему риску коррупции.

В целях предотвращения коррупционных рисков KNAB рекомендует пересмотреть принципы политики оплаты труда в правоохранительных органах, обеспечив сотрудникам, занимающим чувствительные с точки зрения коррупции должности, вознаграждение, соответствующее возложенной ответственности.

Необходимость решать вопрос с оплатой труда подогревается и растущим дефицитом кадров. Исключение составляет Управление внутренней безопасности, где вознаграждение значительно выше, чем в других службах, учитывая функции и квалификацию его должностных лиц.