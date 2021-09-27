ГСИ объявит решение о третьей дозе вакцины от Covid-19 для пожилых людей

В понедельник Государственный совет по иммунизации (ГСИ) объявит о решении рекомендовать третью дозу вакцины Covid-19 людям старше 65 лет, сообщила председатель совета, профессор Даце Завадска.

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По ее словам, ГСИ принял решение в пятницу, 24 сентября, но нужно было время, чтобы подготовить его обоснование.

Как заявила на прошлой неделе на заседании правительства представитель Минздрава Яна Фелдмане, ГСИ следит за последней доступной научной информацией и рекомендациями международных организаций здравоохранения, регулирующих органов в области лекарств, и, как только будут получены обоснованные научные аргументы, вакцинация дополнительной дозой начнется и для других общественных групп, для которых это оправдано.

Третья доза будет рекомендована людям через шесть месяцев после получения второй вакцины.

На прошлой неделе правительство приняло решение о необходимости дополнительной дозы вакцины только для людей с сильно сниженным иммунитетом.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш и министр финансов Янис Рейрс раскритиковали задержку с принятием решения о предоставлении третьей дозы вакцины от Covid-19 населению Латвии, в то время как в других странах она уже предоставляется. Рейрс заявил, что, возможно, третья доза могла предотвратить госпитализацию 14,7% людей в августе. Он также выразил обеспокоенность данными за сентябрь, когда вакцинированные люди попадают в больницу.