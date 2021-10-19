ГСИ планирует расширить группы населения для бустерной вакцинации от Covid-19

Государственный совет по иммунизации (ГСИ) планирует на следующей неделе принять решение о расширении групп населения, которым рекомендована дополнительная вакцинация от Covid-19, чтобы включить в нее людей старше 50 лет, заявил министр здравоохранения Дэниэль Павлютс на заседании правительства.

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Он пояснил, что в настоящее время собираются данные об устойчивости защиты от вируса.

На сегодня бустерную дозу вакцины получили примерно 700 пациентов с ослабленным иммунитетом.

Уже сообщалось, что привитые вакциной Johnson&Johnson с субботы могут подать заявку на повторную прививку.

По данным ГСИ, после прививки Johnson&Johnson вторую вакцину рекомендуется вводить через 8-12 недель после первой дозы или позже, и для этого следует применить вакцину технологии мРНК, а именно Pfizer или Moderna, также в качестве альтернативы допускается та же вакцина Johnson&Johnson. Тем же, у кого после первой прививки Johnson&Johnson было подтверждено инфицирование Covid-19, вторая доза не требуется.

Бустерная вакцинация на данный момент рекомендуется лицам старше 65 лет, обитателям центров социальной помощи и пансионатов любого возраста, кроме детей.

В настоящее время нет научных или эпидемиологически обоснованных данных о необходимости дополнительной вакцинации врачей или других профессиональных групп, однако на основании консультаций с международными организациями здравоохранения и Минздравом ГСИ считает, что она уместна для представителей тех профессий, которые пребывают в длительном контакте как с пациентами Covid-19, так и с не вакцинированными от этого вируса.

Подчеркивается, что дополнительная вакцинация не может быть обязательной, в том числе для получения цифрового сертификата.