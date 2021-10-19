ГСИ планирует расширить группы населения для бустерной вакцинации от Covid-19
Foto: F64

Государственный совет по иммунизации (ГСИ) планирует на следующей неделе принять решение о расширении групп населения, которым рекомендована дополнительная вакцинация от Covid-19, чтобы включить в нее людей старше 50 лет, заявил министр здравоохранения Дэниэль Павлютс на заседании правительства.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Он пояснил, что в настоящее время собираются данные об устойчивости защиты от вируса.

На сегодня бустерную дозу вакцины получили примерно 700 пациентов с ослабленным иммунитетом.

Уже сообщалось, что привитые вакциной Johnson&Johnson с субботы могут подать заявку на повторную прививку.

По данным ГСИ, после прививки Johnson&Johnson вторую вакцину рекомендуется вводить через 8-12 недель после первой дозы или позже, и для этого следует применить вакцину технологии мРНК, а именно Pfizer или Moderna, также в качестве альтернативы допускается та же вакцина Johnson&Johnson. Тем же, у кого после первой прививки Johnson&Johnson было подтверждено инфицирование Covid-19, вторая доза не требуется.

Бустерная вакцинация на данный момент рекомендуется лицам старше 65 лет, обитателям центров социальной помощи и пансионатов любого возраста, кроме детей.

В настоящее время нет научных или эпидемиологически обоснованных данных о необходимости дополнительной вакцинации врачей или других профессиональных групп, однако на основании консультаций с международными организациями здравоохранения и Минздравом ГСИ считает, что она уместна для представителей тех профессий, которые пребывают в длительном контакте как с пациентами Covid-19, так и с не вакцинированными от этого вируса.

Подчеркивается, что дополнительная вакцинация не может быть обязательной, в том числе для получения цифрового сертификата.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram!

Source

LETA

Sharing Options

1

Source

LETA

Tags

пандемия Covid-19 Коронавирус Латвия Вакцинация
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Iepazīsti Lidl RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой
Помочь другим — но не сгореть самому. Опыт Инги Озолы
Улучшение инфраструктуры марины способствует развитию детско-юношеского парусного спорта
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt