Гулбенский край введет меры по ограничению распространения Covid-19

После того, как в Гулбенском крае Covid-19 заболели 8 человек, председатель краевой думы Нормунд Аудзишс издаст распоряжение о мерах по ограничению распространения болезни, аналогичные тем, которые действовали в стране в период чрезвычайного положения.

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Как сообщил Аудзишс, сегодня ответственные специалисты консультировались о дальнейших действиях с Центром профилактики и контроля заболеваний.

Ограничения будут относиться ко всем работникам муниципальных учреждений, о них будут информированы и жители края. По мнению Аудзишса, в последнее время в обществе уменьшилась осторожность, поэтому будут строгие требования по соблюдению двухметровой дистанции, напоминания о гигиенических мерах и редком посещении общественных мест.

С 22 по 27 июля в Гулбенском крае было выявлено восемь случаев Covid-19.