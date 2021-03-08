Hа этой неделе ежедневно планируется вакцинировать 2500 человек
Foto: LETA

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс на этой неделе обозначил цель ежедневно прививать от Covid-19 по крайней мере 2500 человек. Об этом он сообщил в Twitter.

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Таким образом, к концу недели в Латвии будет 99 666 человек, которые получили по крайней мере первую дозу вакцины от Covid-19, свидетельствуют расчеты агентства LЕТА на основе данных Национальной службы здравоохранения.

По прогнозам министра, в ближайшие две недели сохранятся примерно такие же темпы вакцинации, так как будет получено примерно такое же количество вакцин.

В конце марта в Латвию поступят более крупные партии вакцин, соответственно возрастут и темпы вакцинации. "Мы готовим фазу массовой вакцинации с апреля", — сообщил Павлютс.

Во вторник, 9 марта, в правительстве будет рассматриваться еженедельный доклад бюро вакцинации, в том числе о подготовке массовой вакцинации, разработке информационной системы вакцинации ViVaT и создании крупных центров вакцинации.

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LETA

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LETA

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Вакцинация Даниэл Павлютс
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