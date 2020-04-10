Хирург Резекненской больницы рассказала о своем опыте с Covid-19

Вероника Смолко большую часть жизни посвятила работе в Резекненской больнице. Она, её муж и несколько её коллег оказались среди медиков, заболевших Covid-19. Латвийское радио рассказывает, как она заболела и как опыт её мужа выявил недостатки в алгоритме тестирования возможных больных коронавирусом.

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Хирургу Веронике Смолко 72 года. После полудня 19 марта она почувствовала упадок сил и слабость, совсем немного поднялась температура, но ломило кости. Тогда у неё ещё не было кашля, он появился позже. Сейчас врач чувствует себя лучше. Смолко считает, что заболела в тот же день. Она с тех пор больше не выходила на работу. Врач вместе с мужем, сестрой и внучкой изолировалась в частном доме.

Женщина подала заявку на анализ через телефон 8303 и спустя четыре дня к ней приехали медики, взяли анализы. На следующий день Смолко получила ответ - результат был положительным.

Анализы взяли только у врача. У членов её семьи их не брали согласно алгоритму тестирования, установленному в Латвии. В таких случаях Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ) автоматически считает, что родственники тоже больны. Позже это оказалось проблемой.

На прошедшей неделе резко ухудшилось состояние здоровья её мужа, ему 75 лет. У мужчины поднялась температура, стало трудно дышать. Он в таком состоянии повез семью в Резекненскую больницу, где у него констатировали двустороннее воспаление легких.

“В компьютере была двусторонняя пневмония. Так и написали - типа Covid-19, портит мелкие альвеолы, сокращается поверхность дыхания. То есть, практически надо лежать у кислородного аппарата”, - говорит Смолко.

Однако её мужа отправили обратно домой. Резекненская больница оказалась не готова его принять - нет места. Центр инфектологии в Риге тоже сначала отказался его принять, потому что у него не было положительного теста на Covid-19. Семья в недоумении, почему у всех сразу не взяли анализы. С одной стороны, консультанты 8303 сказали, что тогда придется делать ужасно много анализов. С другой стороны, оказалось, что если начинаются осложнения, то анализ всё равно нужен.

Позже журналист Латвийского радио Зане Маче в своем Twitter сообщила, что муж врача был доставлен в Центр инфектологии.